尪偷吃女同事被抓包！小三哀喊「不知已婚」　法官1關鍵打臉

▲高等法院認定，女子明知對方已婚仍交往並發生性行為，侵害配偶權情節重大，判賠30萬元確定。（圖／AI生成）



記者楊庭蒝／綜合報導

新北市一名人妻林女（化名）指控，丈夫陳男（化名）在婚姻存續期間，與前女同事小芸（化名）發展不正當關係並發生性行為，嚴重侵害其配偶權，憤而提告求償80萬元。案件上訴後，臺灣高等法院審理認定，小芸明知陳男已婚仍交往逾1年，侵害情節重大，判她須賠償林女30萬元，全案確定。

據判決指出，林女與陳男於2007年結婚，婚後育有1名未成年子女。小芸則是陳男過去任職同單位時的同事，兩人自2022年5月起以男女朋友身分交往，期間發生性行為，直到2023年6月分手。林女發現後提告，主張小芸明知陳男已婚，仍介入婚姻，造成其精神極大痛苦。

小芸在訴訟中辯稱，交往初期並不知道陳男已有配偶，直到後來得知對方已婚後，因遭陳男言語威脅才未立即斷絕聯絡，且之後未再發生性行為。不過法院審理認為，小芸先前已透過訴訟代理人自認知悉陳男婚姻狀況，且未能舉證證明自認與事實不符，依法不得撤回。

此外，法院也查出，陳男的臉書長期以一家三口合照作為封面照片，小芸於交往初期即已加入好友，理應知情，相關說法不足採信。合議庭認定，小芸明知對方已婚仍交往並發生性行為，已侵害林女基於配偶關係所享有的身分法益，且情節重大。

至於賠償金額，高院審酌雙方身分、學歷、經濟狀況及交往時間等情狀，認為原審判賠30萬元精神慰撫金屬於適當，林女要求再加賠50萬元並無理由，小芸主張免責亦不成立，最終駁回雙方上訴與附帶上訴，全案確定，不得再上訴。

