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2018年詐團最愛平台「瘋狂賣客」　全台共526人遭騙

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▲2018年詐團最愛平台「瘋狂賣客」，全台共526人遭騙。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲165詐騙專線統計2018年詐騙集團最愛的購物平台，其中瘋狂賣客共有526件詐騙案成為第1名。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

165反詐騙專線統計2018年的詐騙案類型，發現詐騙集團常利用資安防護不足的購物網站系統漏洞，疑入侵購物網站後臺竊取客戶訂單資料，再冒充購物網站進行詐騙，而在2018年購物平台「瘋狂賣客」共有526件詐騙案，第2、3名則是「讀冊生活」374件以及「DEVILCASE」300件。

刑事局預防科指出，165反詐騙諮詢專線在2018年無間斷的接受消費者被騙的報案電話，詐騙集團最常利用此3大網購平臺之資安系統漏洞，竊取消費者個資及訂單資料。

受害民眾因詐騙集團掌握消費者購物明細、訂購日期、商品金額、付款/取貨方式等資料，誤信詐騙話術以為是網拍客服人員，進而前往ATM解除分期設定。

其中，詐騙集團冒用網購平臺榜首「瘋狂賣客」以銷售日用品為主，但消費者購入商品，卻慘成詐騙冤大頭，1年累積526名消費者被騙；「讀冊生活」以販售書籍和二手書為主，去年卻發生374件被騙件數；「DEVILCASE」是販售手機殼，去年也有300件詐騙案件，這3間購物網站均以較低價格吸引消費者，卻因詐騙集團能清楚掌握消費者交易資訊，讓消費者購物花小錢、被詐賠大錢。

▼比較2017年以及2018年的詐騙案，下降了近1200件。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲2018年詐團最愛平台「瘋狂賣客」，全台共526人遭騙。（圖／記者柳名耕翻攝）

「解除分期付款」詐騙總件數從106年4,602件下降到107年3,219件，除165官網定期公布高風險高風險賣場資訊，督促業者強化資安防護及消費者反詐騙宣導提醒。

亦藉由行政院治安會報跨部會反詐騙機制，請主管機關加強行政檢查，防止賣場個資外洩，有效降低詐騙集團利用ATM詐騙消費者，然而詐騙集團透過詐欺話術，例如告知消費者：「購物網站的作業疏失，將在成功解除設定後發送200元購物抵用金」、「對消費者進行會員升級、結帳優惠」等好康，吸引被詐騙的民眾貪小便宜心態，照著詐騙集團的話術操作ATM。

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關鍵字：瘋狂賣客,讀冊生活,DEVILCASE,詐團最愛

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