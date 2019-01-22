中國物流無人機飛出海外　京東宣布印尼首秀成功





▲京東集團宣布，旗下物流無人機在印尼完成首次海外飛行。（圖／京東集團提供）

記者陳政錄／台北報導

為完善智慧物流、無人配送體系，中國物流業近年積極推廣無人機、無人貨車等智慧載具，甚至以逐步推廣到海外。京東集團今天於瑞士達沃斯論壇上宣布，京東物流無人機在印尼的首次飛行成功，未來將在多島嶼的印尼推動無人機包裹投遞、公益捐贈物資配送等。

京東集團在於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會現場稱，本次是中國的物流無人機在海外首次成功飛行，實現零的突破，也為集團無人物流體系進軍海外奠定基礎。

據了解，中國物流無人機海外首飛在印尼爪哇島舉行，無人機從帕拉戈班讓縣雅格碑達村，飛往當地的努魯爾法拉赫萊爾斯小學。

京東集團表示，該項目作為京東集團向當地學校公益捐贈的一部分，無人機投遞的包裹包含背包、兒童書籍和足球等，為當地學生帶來了全新的教育、體育用品。

京東指出，印尼擁有17,000多座島嶼，陸路運輸挑戰較大，如能通過先進的無人機技術提升印尼的物流基礎設施能力，將不僅有機會讓印尼消費者受益，亦能造福偏遠島嶼需要幫助的民眾。同時，致力於降低配送成本、縮短運送時間、提升物流效率的有效方式，圍繞末端配送、海島物流、應急救援、農業扶貧等多個方面，

事實上，京東無人機目前已經在中國8個省份投入營運。京東集團首席戰略官廖建文說，透過與世界經濟論壇和印尼政府的密切合作，京東希望充分發揮這項技術的潛力，為印尼當地提供更多便利的服務。