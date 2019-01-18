政府關門軍機禁飛　川普再砍「世界經濟論壇」美國代表團行程

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國部分聯邦政府關門邁入第27天，刷新歷史紀錄。總統川普（Donald Trump）上周以此為由表示，將不出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum），日前再度宣布，取消美國代表團參加論壇的行程。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）於當地時間17日晚間聲明指出，「有鑑於美國80萬名偉大的工人沒有領到工資，也為了確保他（川普）的團隊能夠在他有需要時提供幫助，川普總統取消了代表團前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的行程。」

CNBC報導，白宮原定派出高層級的團隊出席22日至25日的世界經濟論壇，由財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）領軍，商務部長羅斯（Wilbur Ross）、美國貿易代表貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和負責政策協調的副幕僚長里德爾（Chris Liddell）都預計參加，如今確定缺席。



此次年度會議將聚集世界各國的領導人和企業高管，主題為「全球化4.0：塑造第4次工業革命時代的全球架構」。但除川普與美國代表團以外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）因國內情勢不穩將不出席，英國首相梅伊（Theresa May）也受脫歐協議大敗影響，決定不參加。

另一方面，川普17日突然延後眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和其他國會議員訪問阿富汗美軍部隊的計劃。一名白宮官員向NBC透露，所有使用到聯邦資助軍用飛機的海外國會代表團都已經被川普禁飛，直到政府重新開門為止。