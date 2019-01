「最美檢察官」宣布2020參選總統！　賀錦麗；我愛我的國家

▲ 賀錦麗宣布參選總統。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國民主黨參議員賀錦麗(Kamala Harris)21日宣布參選2020年美國總統。現年54歲的她2017年成為美國有史來第二位非裔女性參議員,父母是來自牙買加和印度的移民。這位前總統歐巴馬口中的「最美檢察官」表示,「我愛我的國家」,「讓我們一起行動,一起掌握未來,為自己和孩子,還有我們的國家。」

▼ 54歲的賀錦麗2017年成為美國有史來第二位非裔女性參議員。(圖/達志影像/美聯社)



I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p