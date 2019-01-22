「最美檢察官」宣布2020參選總統！　賀錦麗；我愛我的國家

▲ 賀錦麗宣布參選總統。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）21日宣布參選2020年美國總統。現年54歲的她2017年成為美國有史來第二位非裔女性參議員，父母是來自牙買加和印度的移民。這位前總統歐巴馬口中的「最美檢察官」表示，「我愛我的國家」，「讓我們一起行動，一起掌握未來，為自己和孩子，還有我們的國家。」

▼ 54歲的賀錦麗2017年成為美國有史來第二位非裔女性參議員。（圖／達志影像／美聯社）



I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p — Kamala Harris (@KamalaHarris) 2019年1月21日

賀錦麗在推特上發布的一段影片中說，「我們國家的未來取決於你和數百萬人提高我們的聲音，來爭取我們的美國價值觀。這就是我競選美國總統的原因。」此外，賀錦麗即將推出回憶錄，也持續在社群媒體上曝光、打知名度，更走訪了較早舉行初選的州。

在賀錦麗之前，民主黨麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）已經宣布角逐2020總統大選，2020年民主黨總統初選將首次有超過一名女性角逐黨內提名。表態競選的民主黨人士還有前副總統拜登（Joe Biden）、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），以及前住房與城市發展部部長卡斯楚（Julián Castro）等人。

▼ 賀錦麗即將推出回憶錄。（圖／達志影像／美聯社）

