▲北市文山區4.9星麻辣鍋「辣椒多一點」宣布熄燈，結束6年半經營。（圖／翻攝自臉書／辣椒多一點）

記者柯沛辰／綜合報導

曾獲台北鍋際大賞人氣TOP10的文山區麻辣鍋「辣椒多一點」，在地經營6年半，近日宣布將於2月10日正式結束營業。消息曝光後，許多粉絲紛紛難過直呼「天呀，我最愛的火鍋店」、「心中最棒火鍋店」。

從國父紀念館到文山落腳 創業先燒百萬

辣椒多一點在官方粉專表示，創業初期曾先後在國父紀念館、西門商圈落腳，但皆因租賃條件或與房東協商未果，最終搬遷至現在的文山區。因此，在店面開成前，其實就已額外支出百萬，這對第一次創業、沒有背景、沒有資源的品牌來說，不是一筆小數目，更是一場心理與現實的雙重考驗。

不過，開店後不久，真正的考驗才接踵而至，尤其是2020年的疫情，讓內用限制、原物料上漲、成本不斷被推高，對新創品牌來說，沒有太多緩衝空間，更沒有本錢犯錯，只能在一次次選擇中，盡力把事情做好，最終支持這間店走到今天的，是對餐飲的堅持和熱情。

累積2000則評論4.9星 拿下人氣大賞TOP10、觀光局推薦

如今6年半時間過去，店面已累積2000多則Google評論，得到4.9 顆星的肯定，還拿下台北鍋際大賞人氣TOP10、列入台北市觀光局的文山推薦指南，但最珍貴的，莫過於客人在評論中寫下的「外場服務很貼心」、「態度真的很好」、「會記得客人的習慣」，「這些評價，對我們來說，比任何宣傳都珍貴」。

不是熱情消失 業者：已無法用理想方式照顧大家

粉專指出，之所以決定結束營業，並不是熱情消失，「而是已經無法用我理想中的方式，好好照顧客人、好好照顧夥伴、好好照顧自己，因此選擇停在自己仍然尊重這間店、這個品牌的時刻，為這段6年半的新創旅程劃下句點。」

許多忠實顧客看完紛紛留言：「最愛吃的火鍋店...難過，文山美食沙漠唯一的綠洲」、「湯頭好、食材好，沒有你們我該怎麼辦」、「不吃辣的我，唯一覺得辣好吃又舒服的湯底」、「不可能吧，是文山區極少數美味到我覺得不可思議的餐廳 ，比那些台北名店都好吃，太可惜了」、「從女兒畢業典禮那天第一次踏進辣椒，就成為固定回訪口袋名單，萬般不捨的訂了月底最後一次的用餐」。