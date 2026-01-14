　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北4.9星麻辣鍋「辣椒多一點」熄燈！　最後營業日曝

▲▼台北4.9星麻辣鍋「辣椒多一點」熄燈！（圖／翻攝自臉書／辣椒多一點） 

▲北市文山區4.9星麻辣鍋「辣椒多一點」宣布熄燈，結束6年半經營。（圖／翻攝自臉書／辣椒多一點）

記者柯沛辰／綜合報導

曾獲台北鍋際大賞人氣TOP10的文山區麻辣鍋「辣椒多一點」，在地經營6年半，近日宣布將於2月10日正式結束營業。消息曝光後，許多粉絲紛紛難過直呼「天呀，我最愛的火鍋店」、「心中最棒火鍋店」。

從國父紀念館到文山落腳　創業先燒百萬

[廣告]請繼續往下閱讀...

辣椒多一點在官方粉專表示，創業初期曾先後在國父紀念館、西門商圈落腳，但皆因租賃條件或與房東協商未果，最終搬遷至現在的文山區。因此，在店面開成前，其實就已額外支出百萬，這對第一次創業、沒有背景、沒有資源的品牌來說，不是一筆小數目，更是一場心理與現實的雙重考驗。

不過，開店後不久，真正的考驗才接踵而至，尤其是2020年的疫情，讓內用限制、原物料上漲、成本不斷被推高，對新創品牌來說，沒有太多緩衝空間，更沒有本錢犯錯，只能在一次次選擇中，盡力把事情做好，最終支持這間店走到今天的，是對餐飲的堅持和熱情。

累積2000則評論4.9星　拿下人氣大賞TOP10、觀光局推薦

如今6年半時間過去，店面已累積2000多則Google評論，得到4.9 顆星的肯定，還拿下台北鍋際大賞人氣TOP10、列入台北市觀光局的文山推薦指南，但最珍貴的，莫過於客人在評論中寫下的「外場服務很貼心」、「態度真的很好」、「會記得客人的習慣」，「這些評價，對我們來說，比任何宣傳都珍貴」。

不是熱情消失　業者：已無法用理想方式照顧大家

粉專指出，之所以決定結束營業，並不是熱情消失，「而是已經無法用我理想中的方式，好好照顧客人、好好照顧夥伴、好好照顧自己，因此選擇停在自己仍然尊重這間店、這個品牌的時刻，為這段6年半的新創旅程劃下句點。」

許多忠實顧客看完紛紛留言：「最愛吃的火鍋店...難過，文山美食沙漠唯一的綠洲」、「湯頭好、食材好，沒有你們我該怎麼辦」、「不吃辣的我，唯一覺得辣好吃又舒服的湯底」、「不可能吧，是文山區極少數美味到我覺得不可思議的餐廳 ，比那些台北名店都好吃，太可惜了」、「從女兒畢業典禮那天第一次踏進辣椒，就成為固定回訪口袋名單，萬般不捨的訂了月底最後一次的用餐」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入袋

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠...僅剩新北、嘉市

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

生活熱門新聞

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

1個半月「新人只上7天班」太荒謬！老闆無法資遣

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

急凍4天！　下波挑戰寒流

高鐵公司總獎金7個月創新高　年終3.4個月2/6發放

快訊／今晨5℃！　洛鞍颱風最快明生成

下波再戰寒流　濕→乾冷很長時間

購車族等等！台美談判傳「進口車關稅降到0％」

快訊／11縣市低溫特報！急凍跌破10度

專挑已婚富商問「想玩嗎？」律師：吃相難看

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

出國「先選遠的國家」她曝原因　一票認同

更多熱門

相關新聞

鼎王「無貸款」2.5億買西門町透店　傳醞釀子品牌

鼎王「無貸款」2.5億買西門町透店　傳醞釀子品牌

西門町西寧南路、武昌街二段三角窗透店以2.5億元交易，買方是麻辣鍋名店鼎王，以無款購入。鼎王表示：「鼎王在西門町目前已有3個品牌，除了火鍋、還有麻辣滷味，看好西門町商圈，至於本次購入店面的用途，尚未定案，內部還有很多討論。」

新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」落網

新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」落網

成都高人氣「馮校長老火鍋」明年1/3正式登台

成都高人氣「馮校長老火鍋」明年1/3正式登台

台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場

台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場

民生輝11月底改賣麻辣鍋

民生輝11月底改賣麻辣鍋

關鍵字：

辣椒多一點麻辣鍋

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面