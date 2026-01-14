基隆-石垣島渡輪最快1月底開航　船艙工程已完成90%

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」。（圖／華岡集團提供）

記者周湘芸／台北報導

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」原定去年底前開航，負責營運的華岡集團總經理洪郁航表示，由於內艙工程尚未完成，最快預計1月底前於基隆港東19碼頭開航，最慢農曆年前開航，並於開航前2周開賣。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。

根據業者規劃，基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共分為7種房型，總計122間房、493個床位，最貴為皇家套房每人單程未稅10,500元，每間可入住2人，整艘船僅2間；最便宜為標準房通鋪每人單程未稅2,800元，每間可住15人，總計3間房，此票價均不含碼頭服務費及其他稅金。

洪郁航表示，原定去年底開航，目前船上工程已經完成9成，還有部分客艙內的工程還未完成 ，待驗收完畢後，還會到基隆海外海做空船試航檢測，盡量會在1月底前舉行開航典禮，準備好會再對外公布，最慢也會在農曆年前開航。

洪郁航表示，一般船票開賣都是在開航前一個月，由於時程較趕，這次預計會在2周前開賣，讓旅行社提前包裝。至於淡季票價是否因此延後，他表示，目前淡季優惠還是到2月底，是否往後延還要跟日本船東討論。