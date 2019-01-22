最凍9度今晚到！周六強冷空氣接力冷到下周　2號颱風「蝴蝶」恐生成

▲程川芳表示，各地清晨低溫普遍13到16度之間。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第2號颱風「蝴蝶」恐生成！中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢。氣象局預報員程川芳提醒，今天（22日）晚間將明顯降溫，加上水氣轉乾，「輻射冷卻效應」明顯，中部以北、宜蘭和花蓮將探10度，空曠地區氣溫將更低；另外，周六（26日）又有一波冷空氣，目前估強度介於大陸冷氣團和強烈大陸冷氣團之間。氣象專家吳德榮提醒，乾冷天氣延續至下周一（28日）。

程川芳受訪時表示，今晨最低溫出現在淡水的13.3度，如果納入自動測站，則是富貴角的11.8度最低；持續受到強烈冷氣團影響，各地比較寒冷，清晨低溫普遍13到16度之間，北部白天回溫約15、16度；中南部可見陽光，估高溫19到23度之間。

程川芳指出，今晚將明顯降溫，加上水氣轉乾，輻射冷卻效應明顯，中部以北、宜蘭和花蓮將下探10度，空曠地區氣溫將更低，至於要變寒流的機率較小。

▲▼程川芳表示，菲律賓東方海面的熱帶低壓成颱機率不高。

▼氣象局對熱帶低壓路徑的預測。

日本氣象廳21日晚間9時對菲律賓東方海面的熱帶低壓發出「烈風警報」（GW），代表有機會在24小時內成颱。氣象局觀測，熱低向北北東緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將是今年第2號颱風「蝴蝶」。

但程川芳解釋，由於熱低高低層分離，結構沒有很好，高層會往北北西轉東北移出，隨著時間減弱；南邊底層可能會再結合，不太有機會發展，稍微維持底層環流慢慢減弱，對台灣沒直接影響，成颱機率不高。

程川芳說，周三（23日）、周四（24日）西半部日夜溫差變大，周四、周五（27日）白天回溫明顯。氣象局提醒，周四清晨中部以北及東北部沿海、空曠地區仍有攝氏10度左右低溫發生的機率。

程川芳表示，周六又有強度介於冷氣團和強烈冷氣團的冷空氣報到，北部、東北部轉為濕冷，估中部以北低溫11、12度、南部14度、花東14、15度，將影響到下周一。

▼今晚到周三清晨中部以北、宜蘭和花蓮將下探10度。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今晚至周三晨冷空氣再加上輻射冷卻作用，氣溫降至最低，將符合強烈大陸冷氣團（台北市≦12度）的定義；周三晨台北市最低溫將降至11度左右，嘉義以北沿海、空曠地區最低溫也將降至9至10度左右，都將創入冬以來的低溫記錄

吳德榮指出，周四、周五冷空氣雖然緩慢減弱，但早晚仍很冷；周六另一波「強度類似」的冷空氣補充南下再轉冷，並使得乾冷的天氣從周三延續至下周一。他指出，周三起連6天「晴朗乾冷」的天氣，白天在陽光下、氣溫回升或不覺冷，入夜因輻射冷卻效應，氣溫快速下降，沿海、空曠地區最低溫更常在10至12度徘徊，早出晚歸要注意保暖。