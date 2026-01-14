舊電熱毯怎麼丟？環保局揭正解　亂扔最高罰6千

▲舊電熱毯可以回收嗎？環保局解答「屬於一般垃圾」。（圖／新北市環保局）

記者柯沛辰／綜合報導

冷氣團接力襲台，各地氣溫驟降，不少人睡覺都會使用電熱毯。不過，若要換新電毯，舊的是該直接丟棄還是資源回收？對此，新北市環保局解答，舊電毯是「一般垃圾」，而且丟棄時「不用剪電線」。若丟錯或亂扔，最重可罰6000元。

舊電毯不是回收物 複合材質歸一般垃圾

新北市環保局在臉書粉專發文指出，有很多人詢問「舊電毯裡面有電線，到底要丟回收還是垃圾車？」事實上，因電毯由多種複合材質緊密結合而成，所以被歸類在「一般垃圾」，而且「免剪線」，直接丟棄即可。

丟棄前先冷卻 太大塞不進垃圾袋可直接捆起

新北市環保局提醒，丟棄時，務必確認電毯已經冷卻，再裝進專用垃圾袋，並交給垃圾車。不過，若是電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車就好。

若未依規定回收或正確丟棄，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

不建議電毯開整晚 睡前預熱半小時就好

至於電毯能不能開整晚？台電粉專「電力粉絲團」過去也曾發文解答，不建議整夜使用，因為皮膚長時間接觸發熱物，有可能會燙傷，建議睡前預熱半小時並關閉開關，這樣床跟棉被就會暖呼呼；或設定定時使用，也比較省電。

使用收納別彎折擠壓 避免電熱絲故障出事

台電提醒，在使用或收納電熱毯時，不要過度彎曲、摺疊、擠壓電熱毯，否則會讓電熱絲故障，造成危險。