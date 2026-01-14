台鐵春節車票已售20.4萬張　部分時段車次僅剩零星座位

▲台鐵春節車票開賣。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司於今天0時起開放今年春節假期（2月13日至2月23日）訂票，截至今天上午9時止，總計完成11萬9,126筆、20萬4,249張訂票，訂票過程順利，西部幹線及東部幹線部分時段長途自強號僅剩零星座位，其餘時段仍有餘位。

台鐵表示，截至今天上午9時，西部幹線台北往高雄方向，2月13日下午6時至2月14日下午2時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段仍有餘位；高雄往台北方向，2月21日下午12時至2月22日下午4時，長途自強號尙餘零星座位，其餘時段仍有餘位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東部幹線台北往花蓮、台東方向，2月13日上午8時至2月14日下午7時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，2月21日上午6時至2月22日下午5時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

南迴線高雄往台東方向，2月13日至2月14日長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，2月21日至2月22日長途自強號各時段仍有餘位。

另外，台鐵指出，2月13日、14日、21日及22日加開的實名制列車，將於明天（15日）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者的配偶與直系血親1親等民眾訂票。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，應於2日內（含訂票當日）至各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票，逾期未取車票，將於1月16日上午9時重新釋出。

▲台鐵2月13日、14日、21日及22日加開實名制列車。（圖／台鐵提供）