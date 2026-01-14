　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Airline Ratings 2026最安全航空公司評選出爐　星宇航空首入榜、躋身全球第11名

▲▼星宇航空,飛安,AirlineRatings,航空安全。（圖／品牌提供）

▲星宇航空名列全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026年度「最安全航空公司」第11名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

星宇航空於國際飛安認證再傳捷報！全球權威航空評鑑機構Airline Ratings公布2026 年度25大「最安全航空公司」，星宇航空以最年輕航空之姿入榜，名列第11名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。

Airline Ratings執行長Sharon Petersen在公開新聞稿中特別提到，Airline Ratings一般不會將成立時間較短的航空公司納入評比，但星宇航空作為相對年輕的航空公司，其在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現極為突出，在機上安全稽核中更獲得了接近滿分的成績，深獲國際航空業界高度評價，儘管星宇航空是航空產業的新進者，卻已爲業界樹立了極高的標準，因此即便成立時間不長，仍在本次評選中即獲得最高等級的肯定。

▲▼星宇航空,飛安,AirlineRatings,航空安全。（圖／品牌提供）

▲星宇航空以最年輕航空公司之姿，獲得Airline Ratings 7-Star PLUS最高等級認證，且名列2026年全球最安全航空公司第11名。

星宇航空翟健華執行長表示，星宇航空甫獲得Airline Ratings 7-Star PLUS最高等級認證，並名列2026年全球最安全航空公司第11名，我們深感榮幸。這不僅是一項國際肯定，更是全體同仁長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果。雖然我們開航短短5年，但我們的團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，正因如此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。星宇航空始終相信，飛安不是口號，而是需要在每天的營運、訓練與決策中持續累積的承諾。希望透過這次評鑑結果，驗證我們在飛航安全上的堅持與責任，是令旅客安心的飛航選擇。

Airline Ratings為專注於航空安全與產品評比的國際專業平台，本次名單從其長期監測的 320 家航空公司中進行評鑑，綜合考量事故率、機隊年齡、重大事故紀錄、飛行員訓練、國際安全稽核結果，以及近年備受重視的亂流預防與機上安全管理等多項關鍵指標。

▲▼星宇航空,飛安,AirlineRatings,航空安全。（圖／品牌提供）

▲星宇航空團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，因此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。

Airline Ratings亦說明，能躋身全球最安全航空公司前25名，代表航空公司在面對各類事件時，能透過專業機組訓練、完善程序與高度通報文化以有效控管風險。星宇航空在相關指標上的表現，充分展現其成熟且嚴謹的飛安管理能力。

星宇航空自創立以來，即以國際最高安全標準為核心，持續投資新世代機隊、強化駕駛艙與客艙安全管理機制，並落實飛行員與客艙組員的專業訓練與風險意識養成。未來將持續為旅客打造更安心、舒適且具國際水準的飛行體驗。

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

相關新聞

長榮入選全球最安全航空第8名　星宇以最年輕之姿名列第11

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com今天公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空獲全球最安全航空公司第8名，為台灣唯一入選全球前10大安全的航空公司，而星宇航空也以最年輕航空之姿名列第11名。

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

星宇航空首架A350-1000抵台　2月投入營運布局長程線

星宇航空首架A350-1000抵台　2月投入營運布局長程線

玩日本新選擇　搭鯨鯊彩繪機、直飛宮古島

玩日本新選擇　搭鯨鯊彩繪機、直飛宮古島

3國籍航空1/8起調降燃油附加費　長程單趟減少204元

3國籍航空1/8起調降燃油附加費　長程單趟減少204元

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

