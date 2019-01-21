快訊／越晚越抖探10度！氣象局發17縣市「低溫特報」　今晚到23日清晨最冷！

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受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局21日晚間9點針對17縣市發布「低溫特報」，各地天氣寒冷，22日（二）晚間至23日（三）清晨受夜間輻射冷卻影響，嘉義以北及東北部、東部沿海、空曠處，以及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫。另降雨趨於緩和，解除大雨特報。

氣象局指出，21日（一）北台灣一整天偏冷，高溫僅16度左右；華南雲雨區東移影響，各地都有短暫雨，而玉山也降下今年第一場雪。

▲22日（二）晚間起至後天（23日）清晨冷空氣影響最明顯。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



不過持續受強烈大陸冷氣團影響，22日（二）各地氣溫仍偏低，清晨各地約12至15度，白天北台灣最高15、16度，中南部及花東約19～23度。

22日（二）晚間起至23日（三）清晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，輻射冷卻作用下，嘉義以北及宜蘭、花蓮沿海空曠地將出現10度左右的低溫。

另外，心血管疾病或年長者留意身體狀況，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾請注意保暖。

東北風影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區仍有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海上作業或海邊活動請注意安全。

另外，「天氣風險 WeatherRisk」臉書團21日晚間表示，「今晚至週三清晨最冷。在輻射冷卻的效應下，夜晚、清晨容易有低溫出現，這也是低溫特報發布的重要原因。」

「週四清晨仍有低溫，白天起冷空氣減弱，預期各地都會明顯回暖。目前資料顯示，週六還有一波較強的冷空氣要南下，實際氣溫變化還要再觀察。」