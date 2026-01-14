最新模擬路徑！　洛鞍颱風估明生成

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估周四有機會發展為今年第1號颱風「洛鞍」，預計未來路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響；另外，下周二至下周四有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨。

▲熱帶低壓發展中。（圖／NOAA）



▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

賈新興說，周四各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲；周五午後北北基宜花東、鵝鑾鼻一帶轉有零星短暫雨；周六、周日北海岸、基隆至東北角、宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

下周又有冷氣團

賈新興指出，下周一東北季風增強，桃園以北及宜蘭轉有局部雨，午後各地山區、新竹、花東亦轉有零星短暫雨；下周二至下周四有受冷氣團影響的機率，桃園以北、宜蘭有局部雨，午後新竹、花東、南投以南亦有零星短暫雨。

賈新興提到，今晨2時，原位於菲律賓東方海面的低氣壓，已增強為熱帶性低氣壓，預估周四有機會發展為今年第1號颱風洛鞍，預計先往西北方向走，來到菲律賓呂宋島東南方，會稍往東北方向，來到琉球群島東南方附近，對台灣無直接影響。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

