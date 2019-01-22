氣象局首發熱帶性低氣壓預報　2號颱「蝴蝶」生成機率、路徑曝

▲菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，有機會生成今年第2號颱風蝴蝶。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局首度在官網提供「熱帶性低氣壓（T.D.）」預報路徑分析，目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓向西南緩慢移動，有發展成輕颱趨勢。氣象局指出，該熱帶低壓在深夜之前有機會生成為今年第2號颱風「蝴蝶」，但若沒生成，明天後增強成颱風的機率不大，由於距離台灣遠，即便成颱也不會影響台灣。

氣象局針對西北太平洋及南海海域生成的熱帶性低氣壓，強化發布熱帶性低氣壓預報資訊。當西北太平洋及南海海域有熱帶性低氣壓形成，在氣象局官網「颱風消息」就會揭露其未來24小時的路徑潛勢預報，若24小時內有發展成輕颱潛勢時，也將發布「暴風圈侵襲機率」。

▲氣象局在官網開始提供熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

針對目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓未來動態，氣象局預報員陳伊秀指出，目前熱帶低壓所處的位置海溫較高，在今天深夜之前，有可能發展成今年第2號颱風「蝴蝶」，但若沒生成，明天過後發展成颱機會不大。

▲未來一周，台灣天氣仍持續受冷空氣影響，周二晚至周三清晨最冷，中部以北下探10度，周六再有一波冷空氣接力影響。（圖／中央氣象局）

不過，由於該熱帶性低氣壓距離台灣遠，即便生成後，對台灣也不會有影響。未來一周，台灣天氣變化還是以冷空氣影響為主，周二晚至周三清晨是強烈大陸冷氣團影響最冷的時候，中部以北、東北部低溫下探10、11度，苗栗以北的近山區更可能出現8、9度低溫。

周四、周五冷空氣會稍減弱，白天氣溫回升，但西半部須注意日夜溫差大，周四清晨在中部以北、東北部地區由於輻射冷卻影響，仍會出現10度左右低溫。下一波冷空氣周六又會接力報到，強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團間，將持續影響到下周一。