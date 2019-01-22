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低溫冷氣團發威　心血管疾病患者勿自行停藥

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▲低溫冷氣團發威　心血管疾病患者勿自行停藥。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲冷氣團發威， 中醫大新竹附醫提醒民眾，特別注意保暖及維持用藥。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者陳凱力／新竹報導

21日晚間9時至22日早上6時許，新竹縣發生三起因低溫OHCA（到院前無呼吸心跳）案件，根據中央氣象局，周三以前全台受強烈大陸冷氣團影響，22日起連續兩日低溫將下探10度，氣溫變化讓原本控制得宜的高血壓患者突然間又飆升，國醫藥大學新竹附設醫院提醒民眾，除了要注意保暖，高血壓患者切勿自行增減或停藥。

▲低溫冷氣團發威　心血管疾病患者勿自行停藥。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲醫師提醒，氣溫下降本就容易造成血壓升高，因為天冷會讓人體的血管收縮，血管就像水管一樣，一旦缺乏彈性或阻塞，就會讓原本流動的血管一時間無法適應而讓血壓比平時還高。（圖／中醫大新竹附醫提供）

國立中醫藥大學心竹附設醫院家醫科主任胡松林醫師表示，常遇到門診高血壓患者就開始懷疑是不是病情加重或自行增減藥物。其實，氣溫下降本就容易造成血壓升高，因為天冷會讓人體的血管收縮，血管就像水管一樣，一旦缺乏彈性或阻塞，就會讓原本流動的血管一時間無法適應而讓血壓比平時還高。

中醫大附醫也提供幾項天冷預防知識
1. 養成監測血壓的好習慣：
每天固定時間量血壓，測量前請保持心情平穩，可於清晨及睡前監測血壓變化並作紀錄，於看診時提供給您的家庭醫師參考。
2. 注意保暖：
關注氣候變化，依天氣變化添加衣服，在秋冬變化的季節盡量採洋蔥式穿搭。下肢要注意保暖，因新竹地區風大，騎士們更須注意防風透氣材質的禦寒服裝。
3. 切勿自行停藥或增加藥物：
不可因突然間的血壓變化就自行增減藥物劑量，請向您的家庭醫師討論藥物的服用方式，如果有任何頭暈、噁心、嘔吐等情況，請立即至醫院或基層院所就醫。

▲低溫冷氣團發威　心血管疾病患者勿自行停藥。（圖／中醫大新竹附醫提供）

▲中醫大新竹附醫醫療團隊，右一家醫科胡松林主任、左一營養師王依屏、左二中醫師鄒曉玲。（圖／中醫大新竹附醫提供）

同時，中醫師鄒曉玲也提醒，背部為陽；背部不僅有「陽脈之海」的督脈貫串，還有「主一身之表」的足太陽膀胱經通過，因此背部的陽氣特別旺盛，卻也是著涼受風寒最容易侵襲的部位。「養生十六宜」裡面其中有一條即是「背宜常暖」，可以護住前胸後背的「背心」就成為很好的冬季保暖配件，此外，背部往上延伸就是頸項，絲巾、領巾或各種材質的圍巾除了美觀好搭配之外，都是冬季保暖預防感冒的必備！平時可以自我檢測一下，是不是天氣一變冷，早上睡醒之後就覺得背部疼痛又全身痠軟無力呢？可以多加注意背部的保暖喔！

古人提倡「浴足」，其實就是泡腳，因此有「夜夜把腳洗，難得寒氣從腳起」的說法，外界的寒冷邪氣常常順著足部的經脈侵襲人體，因此足部要保持溫暖，糖尿病下肢感覺不靈敏的人，泡腳時要注意水溫不宜過燙，以免無形中造成皮膚傷害。不論成人或小孩都是同樣的原則，冬天平日要注意穿上保暖的襪子，美麗的女性朋友穿短裙時更要搭配保暖內搭與長靴，才能兼顧健康；晚上睡前可以將雙腳浸泡在溫熱水中，水面超過腳踝10-15公分，每次浸泡約10-20分鐘，泡到雙足發熱即可，「養生十六宜」也提到「足心宜常擦」可以用雙手搓熱按摩足底達到保健的效果。

另一種常見的冬季保養就是各式燉湯進補，由於每個人體質的寒熱屬性不同，有些人喝完全身暖呼呼的很舒服，卻也有人喝完口乾舌燥地上火，提醒若平時有便秘、皮膚疹、容易口乾舌燥等狀況者要慎選燉湯，以免火上加油讓原本的症狀更嚴重，若有疑問歡迎諮詢中醫部門找醫師診察，提供您適當的進補建議。

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關鍵字：低溫,心血管疾病,中醫大新竹附醫

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