今晨重點一次看！基隆惡火消防隊長殉職　川普格陵蘭政策髮夾彎

▲0122晨間重點。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

▲基隆2死4傷火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆惡火2死4傷 消防小隊長殉職、22歲女不治

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，一棟六層樓住家二樓失火，濃煙迅速竄滿整棟樓，消防人員徹夜救援。仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，最終不幸殉職。被救出的22歲女子也傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，詳細起火原因待查。

▲消防小隊長詹能傑殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆殉職小隊長是消防兄弟檔 3進火場「摘面罩救人」

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」21日深夜惡火2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，找到受困的余姓女子後，選擇摘下面罩給對方，但因無法將人拉出，雙雙失去呼吸心跳，送醫後不幸殉職。據了解，詹能傑弟弟也同樣是消防員，消防資歷深厚。

▲川普日前上傳AI插旗圖。（圖／翻攝自Truth Social）



川普宣布格陵蘭問題達架構協議 取消歐洲8國加稅

美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他21日在瑞士與北大西洋公約組織（北大西洋公約組織）秘書長呂特會晤後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，基於這項共識，原定2月對歐洲8國加徵的關稅將不會實施。

▲北台灣「守不住10度大關」，冷的型態是「整天都冷」。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

冷氣團發威 「10度大關」守不住

氣象專家林得恩表示，強烈大陸冷氣團持續發威，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，白天低溫10至12度，而且冷的型態是「整天都冷」，甚至沿海、空曠或近山區還會出現更低溫，「10度大關，守不住！」

