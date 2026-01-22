　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨重點一次看！基隆惡火消防隊長殉職　川普格陵蘭政策髮夾彎

▲▼0122晨間重點。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲0122晨間重點。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導　

▲▼基隆1死火警。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆2死4傷火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、22歲女不治
基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，一棟六層樓住家二樓失火，濃煙迅速竄滿整棟樓，消防人員徹夜救援。仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，最終不幸殉職。被救出的22歲女子也傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，詳細起火原因待查。

相關新聞：快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、22歲女不治

▲消防小隊長詹能傑殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」
基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」21日深夜惡火2死4傷，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，找到受困的余姓女子後，選擇摘下面罩給對方，但因無法將人拉出，雙雙失去呼吸心跳，送醫後不幸殉職。據了解，詹能傑弟弟也同樣是消防員，消防資歷深厚。

相關新聞：基隆2死惡火！殉職小隊長是消防兄弟檔　3進火場「摘面罩救人」

▲川普日前上傳AI插旗圖。（圖／翻攝自Truth Social）

川普宣布格陵蘭問題達架構協議　取消歐洲8國加稅
美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，他21日在瑞士與北大西洋公約組織（北大西洋公約組織）秘書長呂特會晤後發文表示，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構，基於這項共識，原定2月對歐洲8國加徵的關稅將不會實施。

相關新聞：快訊／川普髮夾彎！宣布格陵蘭問題達架構協議　取消歐洲8國加稅

▲北台灣「守不住10度大關」，冷的型態是「整天都冷」。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

冷氣團發威　「10度大關」守不住
氣象專家林得恩表示，強烈大陸冷氣團持續發威，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，白天低溫10至12度，而且冷的型態是「整天都冷」，甚至沿海、空曠或近山區還會出現更低溫，「10度大關，守不住！」

相關新聞：冷氣團發威「10度大關」守不住！　專家示警3地區更冷

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本
基隆勇消「摘面罩救人」！3度闖火場殉職　同仁悲喊：詹能傑起來
基隆殉職消防隊長喊「衣服堆得像山」難救22歲女　竟成最後遺言
川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地
戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

