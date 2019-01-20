台灣有「沒有雲霄飛車的迪士尼」！　首度吸BBC、CNN來台朝聖

▲過去有外媒稱讚，台灣燈會是沒有雲霄飛車的迪士尼。（圖／記者于佳云攝）

記者賴文萱／台北報導

2019台灣燈會首度移師屏東，適逢燈會30周年，今年主燈首度不以生肖為主題，而是以東港鮪魚為主題打造高16公尺的「巨鮪來富」，並結合水舞秀、夜間遊湖。過去曾有外媒大讚台灣燈會是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，今年也吸引超過10國外媒將組團來台採訪，其中BBC跟CNN更是首度來台朝聖。

▲2019台灣燈會主燈首度不以生肖為主題，而以屏東東港特色鮪魚為主題，打造「巨鮪來富」。（圖／記者陳崑福翻攝）

今年燈會適逢30週年，主燈將不再是一次性，燈會結束後會永久留在大鵬灣國家風景區展示；另外主燈設計也不再配合生肖年，而是結合在地文化歷史、物產。

主燈今年以東港鮪魚為主題，強調豐收、平安，因此主燈名為「巨鮪來富」，主燈在元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀。

▲2018台灣燈會盛況，今年將吸逾10國外媒來台採訪，BBC、CNN將首度來朝聖。（圖／記者于佳云攝）

屆時主燈將置於水面，海天一色美景及主燈七彩光效倒映，點亮大鵬灣的夢幻夜晚，再搭配主燈後方的水幕水舞精彩表演，絕佳景致美不勝收。過去曾有外媒稱讚台灣燈會是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，今年有包含美國、英國、以色列、菲律賓、印尼、日本、韓國、香港等逾10國外媒，將組團來台採訪，其中BBC跟CNN更是首度來台朝聖。

為了展現大鵬灣燈區獨特的地域性及國際接軌，特別邀請法國水上烏托邦劇團帶來結合音樂與水上特技的精湛演出，還有在夜空中璀璨奪目的無人機燈光秀，以陸、海、空兼具的表演藝術，帶給觀眾前所未見的感官震撼。