社會 社會焦點 保障人權

82歲翁當街槓女子！她男友不爽推人狂毆　倒地噴血送醫不治

▲桃園市彭姓男子去年6月見女友與沈姓男子口角，對高齡八旬沈男一陣爆打，導致頭部著地昏迷，送醫急救仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市彭姓男子去年6月見女友與沈姓男子口角，對高齡八旬沈男一陣爆打，導致頭部著地昏迷，送醫急救仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市彭姓男子去年6月間在桃園區信陽街，見女友與沈姓男子發生口角爭執，心生不滿後將沈男從機車上推倒，儘管友人上前攔阻，彭男仍持續朝沈的頭部一陣爆打，導致其頭部著地昏迷，經送醫急救後仍於2天後傷重不治；桃園地檢署複訊後，被告坦承犯行，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴，並由國民法官審理。

檢警調查，34歲的彭姓男子與82歲沈姓老翁素不相識，去年6月22日晚間7時許，彭男在桃園區信陽街附近見女友與沈男起口角爭執，彭男心生不滿，竟用力猛推坐在機車上的沈姓老翁，導致沈重心不穩摔倒在地，沈男倒地欲起身時，彭男徒手毆打其頭部，導致配戴安全帽掉落在地，彭男同行友人見狀攔阻彭繼續攻擊。

過程中，沈姓老翁被路人協助撿起安全帽戴回頭上，怒火仍高漲的彭男再度衝上前，毆打沈姓老翁頭、臉等處，造成其安全帽掉落在地，更因重心不穩後仰倒地，後腦因直接撞擊柏油路面而大量出血，路人見狀趕緊報警處理，沈姓老翁被警消送至衛福部桃園醫院急救，再轉院至林口長庚醫院救治，但仍於24日上午9時許，因頭部外傷併顱內出血致腦損傷宣告不治，案經沈姓老翁家人提告。

桃檢複訊時，被告彭男坦承犯行，檢方認為彭男所為觸犯刑法之傷害致死罪嫌，檢方偵結依傷害致死罪嫌提起公訴，並移由國民法庭審理。

每日新聞精選

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

莽男爆打八旬翁頭部著地送醫不治桃檢國民法官法

