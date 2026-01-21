快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團襲　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署今（21日）晚上10時44分針對15縣市發布低溫特報，因今至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今、明兩天苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣等15縣市，預計影響時間將持續到22日晚上7時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署