梅花、櫻花接力綻放！1月遊南投住宿享補助吃喝玩樂再抽汽車



▲南投梅花1月正盛開-柳家梅園。（圖／南投縣政府觀光處提供）

地方中心／南投報導

觀光局「擴大國旅觀光暖冬遊」住宿補助方案，今年1月底前平日入住，每房每晚最高折抵1500元；優惠進入倒數階段，還沒決定好要去哪兒玩的人，不妨來南投走走吧！因為「南投輕鬆玩感謝祭」，不但讓你省更多，還有機會抽中汽車、Gogoro等百萬大獎！

▲南投輕鬆玩優惠日月潭遊湖船票平日買一送一(上圖)；小瑞士花園享門票優惠(下圖)。（圖／南投縣政府觀光處提供）

南投全縣超過350間的旅宿業者，從一般民宿到萬元星級酒店都有加入這次的「暖冬遊補助」，民眾在1月期間到南投旅遊剛好可以趕上，搭配「南投輕鬆玩感謝祭」觀光促銷活動，再享有額外優惠，使用手機APP「南投好好玩」或上網註冊帳號，輸入優惠序號，即可獲得涵蓋餐飲小吃、交通船票、景點門票、伴手禮以及泡湯住宿五大產業，超過200家的優惠券；2月4日前使用，還有機會抽中價值超過50萬的Nissan March汽車、人氣夢幻逸品Gogoro汽車，以及每晚價值萬元的頂級住宿老英格蘭、雲品酒店、妖怪村主題飯店達觀山堂等大獎。



▲草坪頭賞櫻花。（圖／南投縣政府觀光處提供）

目前也正是南投各地的賞花季，不同花卉主題活動依序展開；1月是賞梅、賞櫻的最佳時機，信義鄉的烏松崙、外坪頂、風櫃斗、牛稠坑，仁愛鄉的互助國小與西伯梅園都陸續綻放中；由於今年是暖冬，部分地區的櫻花也提早開花，1月下旬草坪頭、鹿谷小半天都將辦理賞櫻活動；另外，杉林溪森林生態渡假村，一年四季都有不同花卉，如今正值葉牡丹盛開，喜愛拈花惹草的朋友可得好好把握賞花期！

▼暖冬遊搭配南投感謝祭，讓你住宿拿補助、吃喝玩樂享優惠再抽汽車。（圖／南投縣政府觀光處提供）



