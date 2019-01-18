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直擊／高雄冷泉再引熱議　潘恆旭：水質採樣數據會說話

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記者宋德威／高雄報導

日前高雄市觀光局長潘恆旭談觀光政策時，提出「柴山冷泉變溫泉」的說法，指稱知名的柴山「龍巖冷泉」可加熱變成溫泉，引發網路熱議；有人說是一般的地下水，更有人誇張表示是廁所化糞池污水。

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

為了進一步確認該冷泉的泉質及大腸桿菌菌落數，18日特別請專業溫泉檢驗機構，會同相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣，進行泉(水)質檢驗。對此，潘恆旭表示，「冷泉檢測報告出爐，這是一個大發現，值得期待，值得後續，相信很快會有結果，科學數據會說話」。

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

高雄市觀光局觀光工程科長陳奕棠、高雄市舊城文化協會理事長郭吉清與壽山地質專家楊吉壽，再次深入漆黑水道「泉眼」實地探勘取樣。陳奕棠表示，青泉街大排內現有3個有硫磺味的出泉口，為了減少混入其他一般溝水，今天的採樣取最高位置3號水口水質，初步檢測出水溫為攝氏23.6度(採樣現場溫度)，pH值7.12為趨於酸鹼中性的泉質。其他大腸桿菌菌落數與化學成份將於十天後出爐。有這些檢驗科學數據才能進行下一步的相關維護與再利用計畫。

不少山友看到有人到水溝下方，好奇圍觀地站在岸上直問「有看到泉眼嗎...？」、「新政府做事真積極，早就應該要開發了。讓壽山作為高雄觀光重點之一，很棒」、「我們青泉街水道附近硫磺味極重，這也是特色之一」、「難得有珍貴水源，不要讓它流失掉」。

潘恆旭表示，「水道裡泉眼及溫泉花明顯可見，現場硫磺味極重，水源終年不斷，期待能夠開發觀光，不要讓特殊的水源流失掉水資源的寶貴不應該浪費，下星期將會與相關局處會勘，希望在今年之內趕快撥預算，將天然湧泉重現」。

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高市府相關單位人員，進入青泉街硫化冷泉取樣。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市觀光局長潘恆旭15日上午曾至「泉眼」實勘。

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關鍵字：韓國瑜,觀光局,溫泉,壽山,高雄溫泉,內惟龍目井,潘恆旭

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