影／彰化縣府「卡」風電？　王惠美：沒那麼偉大啦！

記者唐詠絮／彰化報導

離岸風電廠商停工，都將矛頭指向因為無法取得彰化縣府複審同意書而被「卡關」，彰化縣政府王惠美21日接受媒體聯訪時表示，「我又不是經濟部長，中央要去跟廠商談，當時深澳電廠，中央還是照樣就通過，彰化縣政府沒那摩偉大啦」。

▲離岸風電廠商停工，外傳是彰化縣政府卡關，王惠美對外說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲經濟暨綠能展處代理處長劉玉平說目前廠商與漁民都未達成共識。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美說，「怎會卡在我們彰化縣府？5.8的離岸風電躉購費率購費率要降到5.1是彰化縣府講的嗎？」王惠美說，本來權責就不是在彰化縣府，這是經濟部和四大家廠商的問題。離岸風電籌設開發許可「這是你經濟部和四大廠商的費率問題」，是經濟部自己的制度應去處理，且彰化縣政府同意書9月就給中央了，有需要在意小小一個彰化縣府的意見嗎？

▲離岸風電廠商停工，外傳是彰化縣政府卡關，王惠美說縣府沒那麼偉大啦。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美接著說，離岸風電開發無關政黨問題，開發進展會不會要等2020總統大選之後才有也沒有關係，中央能源政策調整好就好。

經濟暨綠能展處代理處長劉玉平表示，經濟部能源局長林全能上周的確有來針對離岸風電運維港溝通，也有提到未來離岸風電籌設許可如何處理，縣府有建議經濟部應檢討籌設許可核發，風電開發進展還是要等中央躉購費率訂定結果再研判，目前無法明確點出時間點，而運維碼頭開發建設總經費50億元，中央只給4.2億元，目前正進行環評和評估階段，尤其目前廠商與漁民都未達成共識，這些都可以做為後續檢討作業。

▲離岸風電廠商停工一事，彰化縣長王惠美一次說清楚 。（示意圖／達志影像）

王惠美再次強調，縣府以縣民最大的福祉為立場，中央在有關漁民、環保、國安等要全面考量，只要為了彰化縣民好，為了全彰化謀福祉的工作，都一定會去做，這點請縣民放心。

▲陳文彬希望從提升在地產業鏈看風電對地方的影響。（圖／翻攝自陳文彬臉書）

前文化局長陳文彬在臉書也說，應該透過這次機會，讓歐洲風電廠商協助「提升在地傳統產業鏈」，當初民進黨執政下的彰化縣政府，跟離岸風電外商談判的重要條件之一，就是必須使用多數的本土下游供應商，包括長達二十年的人才培訓計畫，協助彰化縣提升、建置一條新興的綠能產業鏈，也希望大家一起來彰化推動一場「綠能風電」的政策大辯論，讓民眾了解。

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