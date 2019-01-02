彰化卡離岸風電　關鍵五小時經濟部盼放行

▲經濟部力推再生能源，相關政府部門都趕在12月底快速放行，不過最後卻卡在彰化縣政府不願發出同意函而卡關，今天是申請案核准最後一天，經部盼地方政府快通過。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

離岸風電在2018年12月飆車趕進度，可是最後彰化縣政府換首長而卡住，經濟部能源局今天（2日）中午開記者會，希望彰化縣政府能在今天下班前趕快放行，才能讓再生能源能快速到位。

過去經濟部2019年躉購費率將大幅調降，每度從5.8元降為5.1元，風電業者大表不滿，據了解，政府是希望加速業者簽訂相關投資協議書，12月月底彰化縣政府拒絕發出離岸風電業者申請的開發的「同意函」，逼的政府出面找尋法規解套，結果讓1月2號變成是申請核發的「最後一天」。

面對彰化縣在12月底表態卡關，多家風電業者在這幾天發出12點聯合聲明，希望政府放行建設，另外也爭取躉購費率維持每度5.8元的價格，若是使用2019年新的「躉購費率」每度5.1元，這會讓本土開發商與外國開發商都無法執行，導致開發商超過新台幣6,000億的投資被迫縮編，最糟將面臨開發被迫中止。後續影響風場無法如期興建，數十家台灣供應商的合約將可能面臨解約，台灣中部地方空汙問題無法緩解。

面對風電爭議，彰化縣政府說，「不同意以發展綠能為由，趕在元旦前去支持一個讓全民多支付上千億金額的方案。」台大醫學院教授王明鉅發文提到，希望彰化縣政府「繼續擱置」，另外也痛批內政部為了要讓離岸風電業者闖關，快速搞定「海管法審查通過同意函」，讓風電業者賺進百億。王明鉅還說，希望彰化縣政府再堅持一天，「如果壓力太大就多休假一天」。

面對外界不同聲音，經濟部今天召開記者會，經濟部能源局長林全能表示，已經發文給彰化縣政府，希望今天下班前縣府能回復，才能讓綠能發電繼續往下走。記者追問哪時會有回應，經濟部說，等吃過午飯後會主動電話聯絡溝通

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