台鐵第四代票務系統又延宕「春節後才上線」　最新預訂期程曝光

▲台鐵第四代票務系統上線時間又延宕，確定春節後才上線。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵全新打造第四代票務系統，原先預計趕在春節前上線，不過目前確定上線時間又要延宕！台鐵指出，經過密集的測試，預計月底可以達驗測KPI要求，但考量春節疏運是台鐵年度最重要工作，票務人員須全力投入疏運工作，因此新系統將於春節後推出。

台鐵第四代票務系統分階段上線預訂期程：

一、108年2月21日開放網站上線

二、108年2月23日開放預訂4月23日團體票

三、108年4月9日開放預訂4月23日個人票

四、108年4月23日新系統全面取代舊系統

▲交通部長林佳龍 。（圖／記者賴文萱攝）

交通部長林佳龍在交通部新春記者會前受訪表示，台鐵第四代票務系統上線又延宕，他沒有怪罪台鐵，反而覺得強調妥善率才是最重要的，畢竟服務上線前就是要做好萬全準備。

以往民眾要訂長途票時，因受限於各區間視需求狀況配票，只要長途段沒有空位，就買不到票。但若民眾分成短途區段分別訂票，實際上可能還是能夠湊出空位搭乘。 根據規劃，第4代票務系統在旅客訂票時，能自動查找個區間有的空位湊票，未來民眾不需要在自己分段找位，更加聰明省時。

未來新票務系統整合時刻查詢、訂票、付款、訂便當等功能，提供民眾操作便捷快速的一站式服務，訂票後即能得知車廂及座位資訊，並與行動APP連結互通。另外，新系統也提供會員差異化服務，如會員點數兌換、車位候補（媒合）及推播提醒功能，將提供給旅客全新票務體驗。