都在賣奶！女網友怨拍賣直播「2顆快掉出來」　她不信實測：噴了3千...

▲女模賣弄著性感身材，透過臉書直播賣海鮮。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

直播經濟夯，業者看準民眾購物型態轉變的新趨勢，無論是服飾內衣、金飾手錶、海鮮水產......統統可以在臉書上直播販賣，市場競爭激烈還得下猛藥，例如找來年輕女模助陣，保守一點小露性感，尺度大些的換上內衣，甚至是胸部在掉出來邊緣，遊走法律灰色地帶，而這樣的「特殊風景」網友早已見怪不怪。

女網友10日下午在「爆怨公社」貼文，納悶表示不懂為什麼現在臉書上直播賣海鮮產品，晃一圈主持人全在秀性感，「每個都在比誰的奶快掉出來？」她說，只要晚上時段打開臉書直播，每滑一下就出現2顆奶，「到底有沒有在尊重女性！」「我們也想看腹肌胸肌什麼的呀！」

她同時附上一張截圖照片佐證，由於打了厚厚馬賽克，女主持人賣了什麼樣的海鮮產品不得而知，不過上身相當清涼，只穿著一件黃色內衣，大方露出深深的事業線，線上觀看直播的人數更高達2526人，看得出吸引力十足。

▲另一家業者線上賣內衣，Model親自實穿，吸引超過4千人觀賞。（圖／翻攝爆廢公社）

文章貼上網，吸引大批網友熱烈討論，對這樣的社會現象多見怪不怪了，「不只賣海鮮，很多直播賣東西的幾乎都是這種模式了」、「最討厭這種了！求連結」、「現在只能說......習慣就好了」、「每天看奶看到惱怒」、「我最納悶的是，嚴重物化女性的永遠都是女性自己」、「不是露奶就是跳舞，不然就是要搞的像流氓一樣。」

黃姓女網友留言表示，她對臉書直播上各種露奶賣產品早就司空見慣了，但身為女性難免充滿好奇。於是，有次她就特地點開其中一項直播，想說進去看看這些奶妹都在做些什麼，怎麼總是這麼多人follow，「結果噴了3000買東西= =」。

對於直播露奶的特殊現象，另一名黃姓女網友說，她迷上了臉書直播買東西，難得找到一間賣好看性感的內衣店家，不過由於Model身材極好，在鏡頭前試穿引來滿滿男性，「結果他媽的都男生在看......是要怎麼問啦。」根據截圖，賣內衣直播線上人數衝破4000人，「剛剛去看一下，還真的全是男生」、「一堆男的問要怎買原味的，有夠傻眼！」

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