還沒跟風玩直播？直播達人徐國勇笑了「我的節目都是現場的」

記者賴于榛／台北報導

九合一大選後，朝野政治人物拚「接地氣」，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、新北市前市長朱立倫等人都投入「網紅戰場」，也時常直播。內政部長徐國勇19日出席107年鳳凰獎楷模表揚典禮 ，被問到是否想跟風加入直播行列？他則笑說，直播的部分他直播很久了，重要的其實是事情要讓民眾了解，「我的節目都是現場節目，沒有錄影的」。

徐國勇指出，譬如近日因為防範非洲豬瘟，機場有關肉類檢查較為嚴格，但他們昨天就抓出270件違規攜帶肉品入境，「連金華火腿都帶進來了！」要是沒有檢查出來，後來發現有病毒是不得了的事情，為了國家安全，全部機關都要動起來，因為豬瘟若侵台每年會損失兩千億非常可怕。

對於簡易機具與人力調度，徐果勇說，目前只花3天就把4台X光機裝起來，接著緊急採購18台，應該很快就會完成，且已指示一採購完就要連夜安裝，不能走正常程序，也感謝交通部等單位的配合與支持，一定要在機場做非洲豬瘟的阻絕。

內政部特別成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，係鑒於消防工作性質特殊，且須長時間輪勤，罹患疾病及發生意外明顯較一般公務員高，而現行消防人員長期照護制度僅侷限於救災勤務中遭受暴力或意外危害，致全失能、半失能者，其餘未達半失能者或非救災中因公傷殘人員，則非屬長期照護對象，據此將以專戶募款的方式，幫助更多因公受傷需長期醫療及照護的消防人員，展現政府照護消防、義消及協勤民力的用心與決心。

▲蘇貞昌、徐國勇出席。（圖／記者黃克翔攝）