獨／傳播妹遭酒商性侵4次最後還翻供　原因竟是一紙和解書

▲傳播妹與男客在摩鐵陪酒聊天，卻遭毆打並強制性交4次。（圖／示意照片）

記者李忠憲／台中報導

綽號「六八」的已婚酒商劉銘祥，找來長期互動的傳播妹小婷（化名）在摩鐵陪酒聊天，劉男偷看小婷手機後竟吃其他男客的醋，毆打她後不戴套性侵1次得逞，換到另一家又性侵3次。小婷怒告劉男強制性交4次，一審判4年，二審卻因劉男用和解書逼得她在法庭翻供，改稱是你情我願。台中高分院審結，認為劉男性侵事證明確，但與對方和解，態度有改善，改判3年半，全案可上訴。

判決書指出，劉男2016年7月間與傳播妹小婷認識，同年8月底某晚，劉找小婷到西屯區的摩鐵開房間陪酒聊天，小婷因不勝酒力，先躺在床上睡覺。豈知劉男偷看小婷手機，發現她竟與其他男客在外頭過夜，醋勁大發，還主動打去某位男客人的手機直問。小婷一氣之下直說「他是我男友」，劉男認為遭欺騙，惱羞成怒，摔壞小婷手機，當場毆打她並撕開她上衣、脫掉內衣褲，不戴套性侵得逞後，接著又是一陣拳打腳踢。

劉男擔心小婷的經紀人找上門，帶著小婷換到另一家摩鐵，不顧小婷拒絕並要求就醫，劉仍先後以相同手法性侵3次得逞，期間劉男妻子還曾打電話給他。當天下午，劉男才叫計程車載他們2人到高鐵站，劉給小婷1萬檯費及4萬手機賠償費後先下車，小婷在回彰化住處。

小婷妹妹發現姐姐遍體鱗傷，一問之下才知道遭劉男毆打並性侵，立刻陪她去醫院掛急診，還住進加護病房一天觀察。小婷妹氣到傳訊息給劉男說，「你知道我有多心疼姐姐嗎…我跟我小妹如果不是因為姐姐根本無法長大。」、「為什麼要打她打完還對她硬來、」等，後悔的劉男也回說「我硬來是因為希望她原諒」。

小婷怒告劉男強制性交，彰化地院認定事證明確，判他4年有期徒刑，劉男不服上訴台中高分院。小婷及妹妹卻翻口供，稱小婷跟劉男是男女朋友，沒有性侵等。法官一查，發現原來劉男同意賠償50萬元給小婷，已先付10萬，之後每月給1萬。另但書稱，「和解後，如果被告獲無罪或緩刑判決，餘額將一次給付；如果上訴遭駁回判有罪，被告不用再給付餘額。」

法官審酌，劉男找小婷前往摩鐵飲酒、吃東西、聊天，竟毆打並違反告訴人性自主意願，而強制性交4次，不知尊重告訴人性自主權，惡性非輕。劉男犯後卸飾責任，惟已與小婷達成和解，犯後態度已有改善等，改判3年半。

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