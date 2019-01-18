▲ 北部四大「求財廟」最靈驗，首富郭台銘、張忠謀都來拜。（圖／翻攝自「板橋慈惠宮」）

記者郭世賢／綜合報導

農曆新年即將到來，不少民眾喜愛到廟裡求財，但究竟要如何達到財運跟事業運好運旺旺來呢？跟著知名大老闆拜拜，可說是個還不錯的選擇。知名的集團大老闆最愛的「求財廟」，以下所列出4間提供給民眾參考，其中還包括台灣首富郭台銘、台積電前董事長張忠謀等人都會去拜的廟，就成為民眾「跟風」的好選擇。



新北板橋「慈惠宮」：新北市板橋區府中路81號。

慈惠宮媽祖廟位於新北市板橋區鬧區，歷史相當悠久，主神為供奉天上聖母，建廟可追溯到清乾隆十五年（西元1750年），此外，鴻海集團董事長郭台銘淵源加持，香火愈發興旺。先前郭董也特別自費出資數千萬，邀得湄洲媽祖來台，暫借慈惠宮供奉，吸引不少信眾前往。另外，廟方說，許多股票民眾，常到廟裡拜拜。

▲ 北部四大「求財廟」最靈驗，首富郭台銘、張忠謀都來拜。（圖／翻攝自「大直植福宮」）

台北大直「植福宮」：台北市中山區北安路608巷14弄1號。

隱身在豪宅裡的土地公廟，其中位在大直的植福宮香火最為鼎盛，已經有200多年的歷史之外，平時香火也十分鼎盛，還吸引不少名人來拜，像是美麗華黃家，一拜就是超過20年，事業愈做愈大，其它包括台積電董事長張忠謀、友達集團董事長李焜耀等人，這幾年搬進大直後也成了虔誠信眾。不僅是當地民眾的精神支柱，信眾裡還有不少大老闆。

▲ 北部四大「求財廟」最靈驗，首富郭台銘、張忠謀都來拜。（圖／翻攝自「金山財神廟」）

新北金山「金山財神廟」：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號。

位於新北市萬里區的金山財神廟遠近馳名，香火鼎盛，信徒眾多，廟裡秉持財神爺行一念之善、積一點功德、留一世後福的理念， 2008年成立慈善會，並設立「敬老行善團」及「白米行善團」，打造「北海小英雄」長期計畫，每一年積極主動參與慈善義舉，竭盡所能濟貧扶弱，廣開行善之路，對於財神廟鄰近區里的鄉親，不論老少時時給予扶助，回饋社會的正面形象，也是受社會各界敬仰的原因。

基隆中正區 五路財神爺：基隆市中正區調和街290巷46弄12號。

基隆五路財神廟位於基隆市中正區調和街上，1987年正式將財神爺迎來八斗子調和街並建廟奉祀。每年過年超過上萬名香客來五路財神廟朝拜求財，不只有過年期間人潮興旺，平日早中晚皆有香客不定時來拜拜，除了在地民眾、海洋大學學生，還有香客遠從新竹、高雄慕名到訪，甚至不乏科技公司、中小企業老闆也不辭千里來基隆求財。

為迎接豬年到來，不少民眾從大年初一開始就安排到各地廟宇的走春行程，希望在新的一年能有好的開始，除了祈求身體健康、事業順利外，求財想必是許多民眾最常許的新年願望。

到宮廟拜拜，需要注意哪些基本禮儀？

敬神首要為「心誠」，入廟前的基本動作就是要淨身、淨心、淨口，同時從入山門起，心態就要保持嚴肅、不高談闊論、不道人是非。進廟堂的順序是「龍進虎出」（主神所面對的方向的左邊進，右邊出；也就是拜拜的人要從自己的右手邊進、左手邊出），且插香時要注意「持香正、插香正」的基本禮儀。

去拜財神應該準備哪些供品與金紙？廟裡香爐那麼多，該從哪裡先拜？

到財神廟拜財神，和到一般傳統大廟拜拜沒有兩樣，通常廟方都會依該廟的特色，提供金額不等的求財金紙或補財庫金紙與香客結緣，當然你也可自備少量的鮮花、素果及餅乾做供品。按廟方指示牌依順序禮拜，將香逐一插在「天公爐」、「正殿主爐」、「龍殿主爐」（面對廟的右邊廳堂）、「虎殿主爐」（面對廟的左邊廳堂）、左廂、右廂，或 2 樓、3 樓其餘各個主爐上（這是插香的基本順序，不見得每家財神廟都有上述全部的主爐），最後燒化金紙，即完成拜拜程序。