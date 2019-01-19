台南虐童案／多名年輕人圍在地檢不肯離去…警局長曝感人內幕

地方中心／台南報導

台南日前爆發1歲女嬰疑遭生母等4人虐打致死，引起全民激憤。台南市警察局長黃宗仁發文提到，惡徒被送到看守所後，仍有7、8名年輕人堅持留在地檢署前，原來他們都是女嬰生父的朋友，曾經抱過、哄過女嬰，因此對她的離開感到非常不捨。他們還說，雖然自己收入不多，但會盡力籌措棺材費，讓小妹妹安眠，讓黃宗仁感動不已。

▲台南1歲女嬰慘遭生母和其他3人虐死（圖／翻攝自爆料公社）

黃宗仁日前在臉書粉專《阿仁局長室》上表示，小孩都是他們的心肝寶貝，疼愛都來不及了，竟被活活凌虐致死，真可惡令人痛心又痛恨，同樣身為爸爸的他，也很不捨與憤怒，感謝南警第5分局在最快的時間內破案，看到這4名殺嬰惡徒，經檢察官及法院收押，真是大快人心，南警同仁的辛勞及社會大眾的期待與關心沒有白費。

黃宗仁還PO文提到，「7、8名年輕人在關廟的建醮活動都抱過、哄過剛出生不久的小妹妹，對此感到非常不捨，因此不願離去。」、「他們願意籌措棺材費，讓小妹妹安眠，讓我感動不已，而這些人最後還向檢察長及警察致謝後才離去。」

最後，「阿仁局長室」也提醒民眾，希望大家發揮「雞婆精神」，當警察得眼睛、耳朵，一通電話才有機會改變他的一生，讓我們一起努力。

▼虐童四大工具。（圖／警方提供）

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