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亞洲2連霸街舞跳出台灣之光　「Zero Four」驚爆欠房租判還180萬

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▲▼知名舞團Zero Four傳出積欠百萬房租。（圖／翻攝臉書）

▲知名舞團Zero Four傳出積欠百萬房租。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名舞團「Zero Four」驚爆積欠房租百萬！湯姓房東向法院提告，「Zero Four」成員陳翔崧、林奇勳租下台中市西屯路房屋當舞蹈教室等，竟長期積欠租金且佔用1年才搬走。台中地院日前審結，判決2人須連帶賠償145萬多元，陳還須負擔占用1年34萬租金，全案可上訴。

台中發跡的舞團「Zero Four」，曾奪民視「舞力全開」冠軍，成軍10年來不僅開設舞蹈教室教課，也承辦各大街舞比賽，推廣街舞文化不遺餘力，並積極參加國內外舞蹈大賽及演出。2017年代表台灣參加「亞洲舞極限Asian Battle Ground」大賽，打敗亞洲18支隊伍，勇奪總冠軍，也讓台灣完成2連霸。

▲▼知名舞團Zero Four傳出積欠百萬房租。（圖／翻攝臉書）

▲▼知名舞團Zero Four參加亞洲賽幫台灣拿下2連霸。（圖／翻攝臉書）

▲▼知名舞團Zero Four傳出積欠百萬房租。（圖／翻攝臉書）

判決書指出，知名舞團「Zero Four」成員陳翔崧、林奇勳2人，2012年3月向湯姓男子租下西屯路的房屋，當作舞蹈教室及刺青工作室，由陳簽約，林擔任連帶保證人，每月租金2萬8千元，租約到2017年3月。豈知，陳從2013年11月就沒有按時繳交房租，只在2014年4月給付10萬元租金，租金共欠112萬，加上代繳水費、房屋稅、管理費及期滿違約占用1年違約金等。湯姓房東向台中地院提起民事給付租金訴訟，向陳、林2人求償。

陳翔崧否認指控，辯稱都偶按期繳房租，若確實從2013年11月到約滿都沒繳，時間長達4年，房東卻未曾向他催繳，有違常情。他有請劉姓團員以現金繳納租金，如果屋主要說他欠100多萬，請他舉證。

湯姓房東則出具房屋契約及2本存證證明，法官也傳喚劉姓團員，劉卻否認有幫陳轉交租金給湯姓房東。

承審法官認為，湯姓房東求償有理，陳需給付租金112萬、管理費、水費7萬5千多、房屋稅增額4萬多，違法占用1年租金34萬3千元及違約金17萬1500元、回復原狀費用5萬餘元，總共180萬1620元。其中除了34萬由陳個人負擔，其他則由陳、林2人負連帶賠償。

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關鍵字：Zero Four,房租,給付租金,台中地院

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