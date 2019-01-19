豬男友！一旁睡死　同床女友慘遭死黨性侵

▲豬男友一旁睡死，讓女友被死黨性侵。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

豬男友！新北市20多歲的女子詩詩（化名），2016年間跟男友及國中學長等人，到KTV唱歌飲酒，結束後3人一起返回男友三峽住處睡覺，但學長卻趁豬男友熟睡時，以手指性侵酒醉的詩詩得逞！詩詩深受打擊，更一度吞藥自殺。高等法院審理後，二審依照「乘機性交罪」將學長判刑3年4月。可上訴。

判決指出，本案發生於2016年1月間，詩詩鄭姓男友的國中賀姓學長（24歲），當晚跟著詩詩一夥人前往KTV唱歌喝酒，狂歡到凌晨才結束。結束後，賀男開車載酒醉的詩詩與男友返回男友的三峽住處，一進屋詩詩與男友就倒頭睡死。

賀男見有機可乘，摸上2人的床，對酒醉中的詩詩求歡，並上下其手。詩詩雖拒絕，但賀男仍趁她不勝酒力，撫胸、摸下體，詩詩用盡餘力撥開賀男，但意識逐漸模糊，賀男竟趁機手指性侵。詩詩雖感到下體被插入，卻累到喊不出聲。詩詩還以手肘撞男友身體求助，但豬男友果然睡得跟豬一樣，不省人事。

詩詩第二天一早質問賀男，賀男一開始全盤否認，最後才坦承指侵。詩詩深受打擊，一度服藥自殺，豬男友追問下，詩詩難過地說：「我變髒了。」才知道賀男的惡行，報警處理，賀男遭提起公訴。一審將賀男判刑3年4月。

案經上訴，二審高等法院審理時，賀男否認犯罪，仍辯稱雙方情投意合，獲得詩詩同意後才發生關係，懷疑是詩詩與男友意圖仙人跳，打算藉機敲詐。但高院根據雙方LINE對話紀錄，以及詩詩事後出現憂鬱症、焦慮症、創傷後壓力症候群等狀況，仍認定賀男有罪，駁回上訴，仍判刑3年4月。可上訴。

