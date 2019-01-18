影／刺父110多刀！　死刑犯陳昱安「橡皮筋勒頸蓋被」看守所自殺亡

記者陳雕文／新北報導

台北看守所內一名死刑犯趁管理人員沒有注意，竟在所內輕生身亡，目前家屬已趕到看守所，了解自殺原因。

【18:07更新】

清晨1點40分，陳昱安利用蒐集一陣子的橡皮圈，大約有二三十個，在脖子上套緊，但由於他窩在棉被裡，北所人員巡邏完全沒發現，以為他在熟睡，室友也沒有察覺，直到早點名，才發現他已經氣絕身亡。

據了解，死囚陳昱安被控於99年9月間，因揣測父親對他偏心，且不滿父親多次要求他外出工作，預先準備生魚片刀及菜刀，砍殺父親110多刀致死；歷審法官均依殺直系血親尊親屬罪，判處他死刑。

最高法院召開「生死辯」時，陳的母親未出庭，但她在給最高檢察署檢察官陳文禮的信中指出，「以我對兒子20多年的了解，他如果回家，一定會對家人大開殺戒，造成家族血流成河，因此，我想大義滅親，懇請法官判兒子死刑。」

▲台北看守所驚傳囚犯上吊輕生。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，陳昱安當兵前就有過自殺紀錄，當時因長期失業在家，缺錢就找父母拿，只有買飲料、零食會出門，常埋怨父母偏愛弟弟，2010年9月13日深夜，就因不滿遭父親趕出家門，持雙刀埋伏門口砍、刺父親至少111刀致死，其中一把刀刃23公分斷在父親胸腔內。

陳昱安到案後供稱看了電影後抄筆記，「刀不用大，有6吋就能殺人」，所以早已準備好菜刀、生魚片刀行兇，在2013年1月30日被最高法院判處死刑定讞，也是最高法院開始死刑辯論後，首位因「最嚴重的犯罪」判死定讞。目前全國仍有41名死囚在監。

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