11歲女兒遭性侵7次淚問「為何是我」　狼父冷回：我高興啊

▲少女急著撿用過的衛生紙讓母親起疑。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人無關）

大陸中心／綜合報導

香港一名42歲的巴士司機被指控從女兒11歲起開始伸出狼爪，光是2015年到2017年間就7次在家中性侵得逞，直到他的妻子某日深夜返家看到房間裡有一團衛生紙，這才起疑追問出整起事件。受害的少女指控，父親在完事後還威脅不能告訴其他人，否則就要從30樓跳下，讓他們一家沒有人養。

綜合香港媒體報導，現年15歲的少女指控，從11歲（小學六年級）起就遭父親多次在家中性侵，印象中2015年到2017年10月就多達7、8次，且其中一次還沒有使用保險套，直到2017年10月14日母親深夜返家看到房間裡有一團衛生紙，她慌張跑進來撿起再扔掉，由於行徑太過怪異，被追問才說出這些年來的事情，隨後母親立即撿回衛生紙，並帶著她到警局報案。

▲少女擔心父親真的會跳樓，所以遲遲不敢向其他家人求救。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

少女表示，她與雙親、弟弟、祖母和姑姑同住，平時一家四口一起睡同一間房，其中一次受害時父親沒有使用保險套，完事後還威脅不准告訴其他家人，如果說出去就要從30樓跳下，到時候整個家都沒有人養，還有一次是在撫摸胸部和下體後給50到100元港幣（約196到393元新台幣）封口，「我問過他，為什麼不和媽媽做這種事，而是和我，他只回答『我高興啊』。」

雖然這名父親矢口否認性侵及猥褻親生女兒，且到案後情緒相當激動，但由於法醫確實在少女的下體及內褲驗出他的DNA，最後一共吃上5項非禮罪（猥褻侵犯罪）及2項性侵罪，全案目前仍在審理階段當中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995