社區中庭「猛巴」愛子頭還不道歉　母怒告暴衝大叔

▲暴衝大叔猛巴小朋友的頭還拒不道歉，母親怒告。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

陳姓單親媽媽指控，2名就讀國一及小五的兒子在自家社區中庭玩耍，竟無故遭住戶陶姓男子怒罵還狠巴頭，讓兄弟倆因此做惡夢，身心受創。她調出監視器，看到愛子遭人虐打，要求對方道歉卻堅不出面，將到地檢署按鈴控告對方。

陳姓女子指控，她一人養育國一及國小五年級的兒子，1月12日晚間6點左右，2名兒子在社區大樓中庭玩耍，兄弟用報紙做的棒球，朝垃圾桶區域丟擲。豈知，同社區的中年大叔陶姓男子出現後，要小兒子過去並質問說「你們是住哪裡？」小兒子因為媽媽交代不能亂跟陌生人講話，未告知地址。

▲大叔把小朋友叫過去問住哪裡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲暴衝大叔用腳猛踢地上雜物，飛砸到小朋友。（圖／記者李忠憲翻攝）

陶男竟因此暴怒，先走到蹲在地上的大兒子旁，用腳踢散一旁雜物，東西飛砸他的身體，再用右手朝大兒子的頭狠巴下。２人見狀嚇得趕快逃跑到管理室，陶男發現警衛在場，仍在大廳大罵，隨後才離開。

陳女說，她很重視小孩子的教養及安全，沒想到在自家的社區裡，還能遇到暴衝的住戶，讓愛子受到傷害，一直做惡夢，真的很心痛。社區主委協助查出陶男身分，也要求對方出面道歉，但對方卻絲毫不理會。事隔一周後，鄰居才轉述說，陶妻願意陪陶男登門道歉。她認為，做錯事的是陶男，不是妻子，顯見他毫無悔意，令人氣憤。

19日上午，轄區警方也到場了解狀況，陳女向警方說，小朋友沒有明顯傷痕，無法提告傷害，但已經到地檢署控告陶男。

警方也說，小孩雖無明顯傷痕，但陶男行為也觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》，將依規定通報相關單位。

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