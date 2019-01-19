摩鐵霓虹「扛棒」台灣之光　高雄Motel登國際品牌服飾主打款

▲高雄摩鐵扛棒登上國際品牌服飾成為當季主打款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

摩鐵上身！來自西班牙Inditex集團的國際品牌Pull＆BearT-shirt，竟然把高雄摩鐵廣告招牌印在T恤上，還成了當季流行主打服飾，登上衣服的招牌集團是高雄摩鐵龍頭「御宿」，董事長劉坤福發現以後相當驚喜，直說這樣也算是讓國際看到高雄。

高雄摩鐵龍頭「御宿」躍上快時尚品牌Pull＆Bear，被製作成年輕又極富流行感的T恤在全球販售，上頭印有御宿Motel霓虹燈「扛棒」，並寫下「restthere？（想到那休息嗎）」，這件T恤在全球販售。

▲高雄摩鐵扛棒登上國際品牌服飾成為當季主打款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此次，御宿意外登上與ZARA同樣來自西班牙Inditex集團的國際品牌Pull＆BearT-shirt，顛覆大眾對傳統摩鐵印象，御宿董事長劉坤福最近發現此事又驚又喜，笑說代表潮流時尚對摩鐵產業認可，也讓國際看見高雄。

高市觀光局力推愛情產業鏈，舉辦首屆十大摩鐵票選，即起網路投票開跑，其中，御宿集團有3家分館入選，再加上自家「扛棒」登上國際品牌的主打服飾讓劉坤福說：「高雄摩鐵出頭天」。

▲高雄摩鐵「扛棒」，登上國際品牌服飾成為當季主打款 。（圖／記者吳奕靖翻攝）