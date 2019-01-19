遭性侵不只一次　外籍女看護手機開錄音「丟進垃圾桶」揪惡狼

▲男子在廁所指侵女看護得逞，事後雖否認，卻遭對方錄音記錄過程。（資料照／記者李佳蓉攝）

記者李忠憲／台中報導

宋姓男子認為照顧阿嬤的印尼籍女看護年幼可欺，將正在清掃廁所的女看護工擋住去路後，指侵得逞。女看護因被侵害不是第一次，將手機開錄音，內容錄到「放輕鬆一下」、「看著我」、還喊著「JOLIN（宋妻名字）」等話求救。台中高分院採信女看護證據，維持一審依強制性交罪判宋男5年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，擔任大貨車司機的宋姓男子，2017年3月某晚帶著妻兒到彰化鹿港娘家住一晚。宋妻與岳父、岳母隔日一早6點就外出，2名孩子待在2樓房間，阿嬤則躺在床上睡覺。

宋男在家閒晃時，發現負責照顧阿嬤的女看護工，正在一樓打掃廁所。他見女看護年幼可欺，體型壯碩的他跑到廁所裡擋住女看護去路，用手摀住她嘴巴強吻，接著用手指性侵得逞。女看護因不是第一次受到宋男性侵，當下將手機打開錄音功能在丟入垃圾桶裡，將過程全都錄，事後在朋友陪同下報警。

宋男堅決否認性侵，但法官勘驗現場客廳監視器，發現女看護先走進廁所，宋男再進去，隨後偶爾有傳出敲打碰撞聲，也聽到女子說話及低聲發出「恩」、「喔ㄇㄟ」、「唔」及呻吟聲、喘息聲，接著就看到宋男出現在客廳。

女看護提供的錄音內容得知，她一開始說「什麼」，接著就出現碰撞聲，宋男也說「會痛」、「休息一下，OK，休息一下」、「放輕鬆一下」、「看著我」、「妳聽不懂放輕鬆」。女看護再喊「JOLIN（宋妻名字）」疑似求救，再說「不用」（應是「不要」）等。



女看護法庭上也說，宋男已不是第一次性侵她，雖曾向仲介公司反應但對方不處理，在朋友建議下，她才用手機錄音自保。



彰化地院採信女看護證據和說詞，依強制性交罪判宋男5年有期徒刑。宋男不服上訴，台中高分院仍維持一審判決，駁回上訴。

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