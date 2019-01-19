老公把我的姊妹睡了…人夫偷情逾300次　跑遍全台摩鐵還想辦VIP

▲人夫偷情，床戰人妻300多回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人夫搞上了已婚人妻，展開8年的地下情，在新北市、宜蘭、台中等地的汽車旅館，還有住家、汽車等處偷情超過300次，由於次數相當頻繁，他們還一度想辦VIP卡，但最終兩人交惡，人妻向丈夫坦承一切，整起事件才曝光。

新北地院判人夫4月徒刑，得易科罰金12萬元確定；民事部分，人夫還需賠小三的先生100萬元。至於人夫的太太，沒想到閨密會騎走枕邊人，火大提告，最後小三也須賠償她100萬元，可上訴。

判決指出，50歲的徐男在2006年間認識老婆的好姊妹，40多歲的羅女，並將她引薦到自己的公司上班，兩人時常相處，也慢慢增溫產生愛的火花，從2008年1月開始了地下情，到2015年9月為止，兩人以平均每周玩一次的頻率，跑去中和區、土城區、萬里區、宜蘭、礁溪、台中等地的摩鐵開房，再加上偷偷在住家、汽車上的激戰，次數超過300回。

其中，中和區是他們床戰的老巢，次數太頻繁，他們還一度考慮辦VIP卡，偷情得自然又愜意，絲毫沒顧慮到家中伴侶的感受。

直到2016年兩人交惡，徐男跑到羅女住處樓下要求理論，羅夫詢問到底發生甚麼事情，羅女才含淚坦承偷情，「對不起」，戴了綠帽的羅夫氣炸，立刻扯下手上的戒指並對兩人提告。法官依妨害家庭罪判徐男徒刑4月，得易科罰金12萬元確定。

而徐妻則控訴，與羅女認識數十年，兩人情同姊妹，直到老公被提告通姦，她才發現，自己被蒙在谷底，伴侶口口聲聲說愛她，卻在外頭跟自己的姊妹床戰，越想越傷心，決意提告，向羅女求償200萬元。新北地院於本月19日判羅女須賠償徐妻100萬元。