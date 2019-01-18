酒駕女瞎掰「剛吃100顆荔枝」　被抓包反嗆：我台灣同胞！

▲陳女酒駕，遭捕後稱自己是「台灣同胞」 。（圖／翻攝自澎湃新聞）



大陸中心／綜合報導

吉林公主嶺市交警日前進行酒駕執法時，抓到一名陳姓女子酒測超標，陳女卻堅稱自己並沒有喝酒，是因為剛剛吃了100顆荔枝，甚至還表示自己是「台灣同胞」，警告交警不能這樣對待她。

據《澎湃新聞》報導，當地警方於1月8日晚上7點在轄區內進行酒駕執法時，於路口攔下陳姓女駕駛，並上前進行酒測，結果該女酒測並未通過，同車的乘客丁某在交警執法時不停口出狂言、瘋狂辱罵，後來甚至下車和交警拉扯，為了阻撓對陳女進行檢查，過程中還把現場兩名警察的手背抓傷。

陳女這時則是躺在地上聲稱警察打人，並用手機錄影威脅說要PO出，但她發現這方式不管用，於是開始堅稱自己沒有喝酒，只是吃了100顆荔枝，還主動坐上警車願意進行進一步酒測。陳女被帶回警局後酒測數值仍然顯示超標，血液中含酒精含量已高達159mg/100ml，接近酒駕標準（80mg/100ml）的兩倍。

陳女此時開始轉換說詞，稱自己是「台胞」，已經嫁到台灣20年，認為交警不能這樣對待台灣同胞。但經警方查證，陳女的戶籍所在地為吉林省四平市梨樹縣。

陳女因涉嫌危險駕駛罪已被依法刑事拘留，乘客丁某則因阻礙國家機關工作人員依法執行職務被拘留10日，並處以罰款500元人民幣（約台幣2309元）。