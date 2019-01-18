山手線戰不停！費用全交通部買單　林佳龍反擊：請盧秀燕給新提案

▲對於山手線案，交通部長林佳龍向台中市長盧秀燕呼籲盡快提出新的提案，避免案子走不下去。（圖／記者楊詩益攝）

記者曹悅華／台北報導

昨（17）台中市長盧秀燕列席行政院會要求山手線應由中央全額補助且一次核定，當下新交通部長林佳龍雖無回應但是態度和善。而今（18）林在與時代力量立委黃國昌會談後接受媒體聯訪時受終於回應，對於山手線是否由交通部買單，呼籲盧能給出新提案，不然整個案子就會走不下去。

▲台中市長盧秀燕昨向媒體表示，希望山手線案由中央全額補助。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕昨日對媒體表示，鐵路是中央資產，變成地方在幫中央出錢這個好像不太對，所以提出來希望一次核定、全額補助；媒體追問，是否沒有全額補助就會反對實施？盧則說，民意會站在台中市這邊，因為就是中央要的政策，應該是中央全額補助才對，而且之前的鐵路高架化、台中鐵路高架化等等都是中央全額補助，鐵路也是重要的財產。

對此，林佳龍今回應，國家的重要建設都有它的程序，必須重新提案送審，所以也要把握時間，特別是前瞻基礎建設特別預算，是競爭型，也是滾動式，如果時間拖了沒有新提案，就會走不下去，也因此行政院國發會已經退回先前交通部報院審查方案，希望我們請台中市政府，就新的意見形諸文字，按照程序再報上來，會全力協助，但地方政府自己的主張要清楚，因為國家的政策是延續的，要公平，也要有具體的文字，同時提醒盧市長，重新來過產生的變數還有時間的壓力，要好好評估。