日夜溫差近10度「像洗三溫暖」　吳德榮：下周冷氣團下探12度

▲民眾請根據氣溫變化適時調整衣物。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

這兩天台灣成了凍番薯，大家出門都包得密不通風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今（18）日各地冬陽現、氣溫逐漸回升，北台灣約可升至23度左右，中部、南部分別約在26度及28度，白天溫暖舒適、日夜溫差大，直到20日（周日）下午會有另一波較強冷空氣南下。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，今天凌晨沿海及空曠地區低溫約13至14度，截至5時最低溫出現在台中梧棲，只有12.7度，淡水則有13.6度，大台北都會區的低溫則在15度左右。雨量部分，他解釋，今晨僅迎風面北海岸及東半部有非常零星、少量的降雨。

▲台灣今天水氣減少。（圖／氣象局提供，下同）

至於大家最關心的冷氣團，吳德榮表示，今天至周日上午氣溫持續回暖，各地天氣晴朗穩定，直到周日下午才有另一波較強冷空氣逐漸南下，氣溫伴隨下降。他說，據最新歐洲模式模擬，下周一晚起冷空氣已達大陸冷氣團（台北市≦14度）的強度；下周二晚至周三清晨，再加上輻射冷卻作用，更有達強烈大陸冷氣團（台北市≦12度）或挑戰更低溫的機率，不過仍需繼續觀察。

下一波的冷氣團是否伴隨水氣？吳德榮指出，周日下午至下周二清晨迎風面有雨，下周一其他各地亦有降雨機率，下周二白天起降雨停歇、天氣好轉，下周三、周四各地為晴朗穩定、早晚很冷的天氣。他表示，此波冷空氣的結構，中層大氣較前一波冷許多；大約在合歡山以上的高度，下周一、周二都會降至零度以下。

▲1月18日台灣各地天氣溫度圖。

氣象局表示，昨（17）日至今日清晨皆受冷空氣影響，昨天白天水氣多回溫有限，除了南部及花東高溫達20度以上，其他地區高溫都不到20度，加上今日清晨水氣減少，乾冷環境伴隨局部輻射冷卻效應，除了花東地區外，其餘各地低溫僅13至15度。

氣溫在18日白天開始明顯回升，氣象局說，白天起隨著冷空氣減弱加上陽光照射，預計各地的高溫都可以來到21度以上，中南部甚至可達到25到27度間，然而入夜後各地低溫仍在16至18度間，日夜溫差較大，請民眾根據氣溫變化適時調整衣物。