台北市下週溫驟降「不到12度」　合歡山以上降雪有望

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

隨著冷空氣減弱，今天將回溫，不過週日(20日)下午又有一波冷空氣報到，台北市氣溫驟降，可能不到12度。氣象專家吳德榮透露，合歡山以上高度的高山，只要水氣足夠都有可能降雪。

中央氣象局指出，今(18)日白天起隨著冷空氣減弱加上陽光照射，氣溫會有較明顯的回升，預計各地的高溫都可以來到21度以上，中南部甚至可達到25-27度，然而入夜後各地低溫仍在16-18度，日夜溫差較大。

另外提醒，今午前東北風仍然偏強，臺南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海、空曠地區易有８至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，此外今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島亦有長浪發生的可能，海上作業及海邊活動請注意安全。

▲溫度分布圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(18)日白天北台灣及東半部雲量減少、為多雲時晴，中南部晴時多雲，各地冬陽現、氣溫逐漸回升；北台灣約可升至23度左右，中部、南部的高溫，則分別約在26度及28度。明(19)日至週(20)日上午，繼續回暖，各地晴朗穩定，白天溫暖舒適、日夜溫差大的天氣。

另外，週(20)日下午至下週四(24日)另一波較強冷空氣逐漸南下，氣溫下降。週日下午至下週二(22日)清晨迎風面有雨；下週一(21日)其他各地亦有降雨機率。

▲累積雨量圖。

下週二白天起降雨停歇、天氣好轉。下週三、四(23、24日)各地為晴朗穩定、早晚很冷的天氣。而這波冷空氣到底強度如何？下週一晚起冷空氣已達「大陸冷氣團」(台北市≦14度)的強度；下週二晚至週三清晨，再加上「輻射冷卻」作用，更有達「強烈大陸冷氣團」(台北市≦12度)或挑戰更低溫的機率。

此波冷空氣的結構，中層大氣較前一波冷許多；大約在「合歡山」以上的高度，下週一、二都會降至零度以下，是否有降雪的機率？還得進一步觀察當時水氣條件的變化。吳德榮透露，以目前的模擬下週一濕、週二已轉乾。