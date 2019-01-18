一改砲火！「新交長不一樣」黃國昌猛讚林佳龍　關鍵原因在這

▲時代力量立委黃國昌今拜會新任交通部長林佳龍。（圖／記者張榮恩攝）

記者曹悅華、胡順惠／台北報導

有「戰神」稱號的時代力量立委黃國昌，多次在公開場合砲轟交通部長，今（18）在拜會完新任交長林佳龍後，一改砲火猛讚林「真的不一樣」，他認為民意代表出身是很加分的原因，不過接下來還是要靠具體的行動來檢驗，希望林能夠展現誠意，解決普悠瑪案、捷運民生汐止線、國道1號汐止交流道增設匝道問題。

黃國昌今登門拜訪，早上9點40分於交通部拜會林佳龍，台鐵局長張政源等交通部各處首長皆出席，進行約30分鐘談話，主要討論議題為普悠瑪案、捷運民生汐止線、國道1號汐止交流道增設匝道。

會後，黃國昌受訪時表示，相較於前兩任的部長，他們或許因為是交通專業的背景出身，對於民眾很關心的事情上面，相對在政治上面的應對跟處理以及民眾感受上，就會有一定程度的落差，相信佳龍部長是從民意代表出身，也當過台中市首長，加上他在立法、行政部門的歷練非常完整，在很多事情的表現上也深受大家肯定，因此對於林佳龍部長到交通部來，真的是寄予非常深的期待，也樂於接下來在民眾關心的「行的安全、便利」這些問題上，能夠跟部長有好的關係。

黃國昌補充，針對在汐止增設高速公路南下匝道，我相信在部長在告訴局處首長後，大家對於怎麼樣一起來推動，都有很多很正面、積極的回應，我也要借用這個機會來謝謝部長，接下來行政跟立法除了相互監督，也要針對民眾關心的問題攜手共同努力，是一個夥伴的關係。

▲黃國昌說，對於台鐵總體檢，以及普悠瑪事故後續的處理上，也感受到部長所展現出來完全不一樣的態度。（圖／記者宋良義攝）

黃國昌提到，在整個台鐵的總體檢、改革，以及普悠瑪事故後續的處理上，也感受到部長所展現出來完全不一樣的態度，今天下午行政院要針對台鐵的總體檢進行專案會議，剛聽到部長說他也會親自來參與，相信這是整個台灣社會對「行的安全」非常關心的事情，對於部長接下來率領交通部寄予非常高的期待，希望接下來能跟林部長共同攜手合作。

林佳龍則表示，特別是普悠瑪事故整個調查與善後工作，非常感謝黃委員的指導，提供非常多寶貴的資訊跟意見，這方面下午會出席台鐵總體檢，最後一次的會議，認為台鐵面臨的不只是內部的問題，而是整個政府長期以來形成的系統性問題，自己也會承擔，以交通部長的身分帶領台鐵的改革跟轉型。

林佳龍進一步說明，對於普悠瑪事故的罹難者家屬的權益，剛剛已經跟委員討論，下周會親自拜訪懇談，春節也要到了，這些賠償與善後的事宜能盡快有共識，有關於交通建設部分，也相當感謝黃立委，所關心的問題也跟我過去當立委、市長時幾乎是一模一樣，一個是捷運，另一個是高速公路匝道的問題，這些基礎建設很重要，在委員的建議之下會加速，在民生汐止線，現在台北市政府所送的資料中還缺了一點，已經要求他們用最快時間補正，也會全力協助、加速推動。有關高速公路汐止交流道南下匝道部分，已經有一個方案，新北市政府也願意配合，這個部分會擇期去會勘，能夠加速方案定案。

▲黃國昌拜會林佳龍。（圖／記者曹悅華攝）

