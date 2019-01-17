玉山初雪大遲到！濕度不夠僅「霧淞結冰」　恐破66年最晚下雪紀錄

▲玉山尚未飄初雪，僅出現霧淞。（圖／氣象局提供）

記者賴文萱／台北報導

玉山自入冬至今遲遲未飄下初雪，中央氣象局原預估在周三晚至周四清晨，很有機會降雪，不過今晨低溫雖有零度下，但濕度不夠，玉山僅出現「霧淞」。根據紀錄，玉山最晚報到的初雪時間是1月17日，如果今天仍未下雪，將破66年最晚下雪紀錄。

氣象局指出，周三晚至周四清晨玉山有可能下雪，但仍要視溫度跟水氣有沒有互相配合。但以今天清晨來講，雖然溫度有到零度以下，不過濕度不夠，所以仍沒有飄下初雪，只有出現霧淞。

▲周四下午若水氣跟溫度配合，玉山仍有下雪機會，但再不下，將破66年來最晚下雪紀錄。（圖／氣象局提供）

根據紀錄，玉山最晚下雪紀錄落在1月17日，今天下午還會有些水氣，加上玉山溫度約在1度上下，因此仍可能有下雪機會，只是會越來越渺茫，不過若持續沒有飄雪，將創玉山1953年以來最晚下雪紀錄。

在天氣部分，周五（18日）清晨仍受東北季風影響，是冷空氣最強的時間點，中部以北及東北部地區低溫約13至15度，水氣開始減少，西半部大致回到多雲到晴的天氣。

周五白天起至周六（18日、19日）東北季風的強度有減弱的趨勢，降雨範圍縮小，剩下東半部地區及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴的天氣，北台灣的氣溫開始回升。

周日（20日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部降雨機率提高，下周一、下周二（21日、22日）東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫會再下降，冷空氣強度目前各家模式預報上仍有些分歧，需再觀察。