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高鐵、開車樣樣try！林佳龍曝「台中通勤族」心境：別覺得奇怪

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▲▼林佳龍高鐵站自拍打卡 。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲新交通部長林佳龍高鐵站自拍打卡 。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者曹悅華／台北報導

新交通部長林佳龍上任才5天，就把高鐵和開車往返台中台北給體驗過了，今（18）有媒體在他與時代力量立委黃國昌會面後詢問「樂當通勤族」心境，對此林回應，發現以台中為運輸中心是最方便的，可以很快抵達任何地方，提醒民眾在「各地看到我都不要覺得奇怪」，承諾會以台中為家，隨工作南北奔波。

今黃國昌拜會林佳龍，主要討論議題為普悠瑪案、捷運民生汐止線、國道1號汐止交流道增設匝道，約進行30分鐘的會面。會後，林除承諾會盡量做到委員的要求外，對於外界好奇「真的每天當通勤族嗎」，林也給出回應。

▲▼黃國昌拜會林佳龍。（圖／記者張榮恩攝）

▲林佳龍跟立委黃國昌會談完受訪時表示，日後會以台中為家，隨工作需要南北奔波。（圖／記者張榮恩攝）

林佳龍說，希望能夠盡量如此，能每天回台中是最好的，他也提到交通部長很特別，職掌陸海空鐵公路都有，搭乘不同交通工具，去花東、離島，南北各地，發現以台中為中心是最方便的，可以很快抵達，例如阿里山上有重要觀光活動，或是南部有民意代表關心的交通建設，都很便利，日後會以台中為家，隨工作需要南北奔波，各地看到我都不要覺得奇怪。

林佳龍在上任首日被媒體問及，是否每天要從台中通勤台北上班，當時他笑稱，「可以回家睡當然是最好的事」。果然上班第二天，他就PO出從台中搭高鐵通勤上班的照片，喊話回歸通勤族，進入上班第三天時，他一早也自拍打卡顯示通勤決心，從台中走高速公路，要先到桃園機場看看春節疏運準備工作。

底下網友大讚，「行動部長，好認真，用心，早安」、「親身開上高速公路，體會人民每日為何所塞，辛苦了～」、「龍哥接地氣就對了！老百姓有感！」，也有網友擔心他「不要通勤，住台北，假日再回台中，健康很重要」。

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關鍵字：林佳龍,交通部長,通勤族,台中

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