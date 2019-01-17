快訊／冷空氣升級冷氣團！北部入夜低溫探12度　氣象局：下一波估更強

▲氣象局將冷空氣強度升級為大陸冷氣團，周四晚至周五清晨最冷，中部以北低溫下探12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局上午將目前影響台灣的冷空氣強度調升為大陸冷氣團等級，雖然這波冷空氣已接近尾聲，但周四晚至周五清晨，中部以北、東北部地區低溫下修為13、14度，空曠地區會更低約探12度。不過，周五白天至周日上半天各地又會回溫，氣象局指出，周日下半天下一波冷空氣報到，強度會比這一波更強，北部下探12度，這一周冷暖交替大，要特別留意。

氣象局預報員陳建安表示，雖然目前這一波冷空氣快到尾聲，但由於台北今晚至明晨有可能出現低溫小於、等於14度，因此氣象局上午將強度上修，已達大陸冷氣團等級。

▲一周天氣概況。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，今天白天水氣仍多，會隨時間逐漸變少，僅東半部地區局部降雨，今晚全台轉乾冷，，西半部分地方可能要留意乾冷造成的輻射冷卻。溫度部分，中部以北、東北部今晚到清晨13、14度，沿海空況地區更低下探12度，至於南部、花蓮、台東低溫約15-17度。

周五上半天起至周日上半天，冷空氣減弱，各地回溫、水氣也少，這段時間要注意日夜溫差大，北台灣白天高溫可回到23-25度、中南部26-28度，但早晚低溫偏涼，約16-19度。

▲玉山今早降下霧淞，但仍未飄初雪。（圖／氣象局提供）

陳建安說，下一波冷空氣周日下半天起影響，強度預估至少有大陸冷氣團等級，會比目前這一波還要強，將一路影響到下周三。周日下半天至下周一是水氣最多時候，下周三轉為乾冷，冷空氣強度達最強，加上輻射冷卻，會是溫度最低的時候。中部以北、東北部低溫約13度，但北部桃竹苗可能出現12度低溫，高屏約17-19度、東部約15、16度。氣象局提醒，這一周冷暖交替大，要特別留意溫度變化。

至於高山降雪部分，根據紀錄，玉山最晚下雪紀錄落在1月17日，但今天仍遲遲未飄初雪，下午還會有些水氣，加上玉山目前溫度約在1度上下，因此仍可能有下雪，只是會越來越渺茫。氣象局表示，若持續沒有飄雪，玉山將創1953年以來最晚下雪紀錄。

不過，周日、下周一冷空氣強度強、水氣也多，玉山、合歡山也有機會下雪，由於飄來的水氣高度不高，就下雪機率來說，合歡山會比玉山還高 。