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快訊／上任5天正面迎擊戰神！黃國昌首拜會林佳龍「力喬3事」

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▲▼黃國昌拜會林佳龍。（圖／記者曹悅華攝）

▲時代力量立委黃國昌今拜會新任交通部長林佳龍。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華、胡順惠／台北報導

戰神出馬了！新任交通部長林佳龍才上任5天，時代力量立委黃國昌就登門拜訪，今（18）早上9點40分於交通部拜會林，台鐵局長張政源亦出席，預計進行30分鐘，主要討論議題為普悠瑪案、捷運民生汐止線、國道1號汐止交流道增設匝道，其中他認為汐止線實在延宕太久，普悠瑪應該給的家屬的交代和賠償都還沒給，希望部長能有正面回應。

▲▼林佳龍堵訪。（圖／記者楊詩益攝）

▲林佳龍上任5天就面臨戰神的正面迎擊。（圖／記者楊詩益攝）

黃國昌拜訪前接受媒體採訪時表示， 最重要的，是民生汐止線延宕太久了，所有汐止的居民都覺得大家是「二等公民」，有很多捷運線整個的規劃都在民生汐止線之後，但是當汐止的居民都看到其他捷運線都紛紛動工，整個民生汐止線還如此延宕，做為選區的立委，不管是從第一任交通部的賀陳旦部長，還是接下來的部長，每次在國會質詢的時候，對於整個汐止交通問題的改善，一直是他的重心。

黃國昌提到，希望能讓新任部長了解過去這2年多持續推動的過程，因為現在民生汐止線，台北市已經完成第二期環評的報告，把整個報告送到中央這邊來，希望林佳龍部長對這個案子能大力支持，並且持續加速推動。

黃國昌補充，第二部分是大家都相當關心的「行的安全」，去年所發生普悠瑪的悲劇，不僅僅是罹難者家屬，整個台灣社會也都陷入極度的悲傷，但是後來普悠瑪事故調查的報告與後續的懲處，相信大家應該都能從輿論感受出來，罹難者家屬跟社會大眾都沒有辦法接受，因此對於普悠瑪真相的調查以及究責重新的檢討，乃至於對罹難者家屬能有進一步的關懷跟賠償，也會是今天跟部長討論的重點。

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關鍵字：黃國昌,林佳龍,交通部,張政源,台鐵,普悠瑪,汐止線

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