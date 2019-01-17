開心返校！高鐵加碼14班次「大學生5折優惠」列車　1/19開搶

▲高鐵今宣布加碼大學生開學返校5折優惠列車。（圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣高鐵公司今（17）宣布於各大專院校開學返校之際，2月15日（五）至2月21日（四）期間，除原適用5折、7折或85折之大學生優惠車次外，每日特別再加碼提供南下、北上各一班，共14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月19日（六）凌晨零時起開放購票，歡迎大學生們搭乘準點又便捷的高鐵列車，輕鬆返校迎接新學期的到來。

高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T-EX行動購票」App、高鐵網站訂位系統、全國超過一萬家與高鐵合作之便利超商以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

▲「大學生開學返校5折優惠列車」時刻表。（圖／台灣高鐵公司提供）

此外，高鐵公司補充，台灣高鐵TGo會員自2017年起成立至今，目前累積會員人數已超過80萬人。凡旅客成為高鐵會員後購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積點數可兌換車票或折抵票款，另可享受會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。歡迎尚未加入的旅客，立即加入「高鐵會員TGo」，輕鬆累積美好旅程。

最後高鐵公司提醒，如使用大學生優惠購票，乘車時敬請務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益；有關大學生優惠之詳細資訊及相關規定，敬請參考優惠說明。