地方 地方焦點

星鑽交通中心BOT案啟動二度招商　台南市府邀民間投資共創雙贏

▲「星鑽交通中心」BOT案啟動第二次政策公告招商，市府期盼引入民間資源整合交通、停車與商業機能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動公共建設引入民間資源，交通局自2025年12月30日起至2026年3月30日止，辦理「星鑽交通中心」BOT案第二次政策公告招商，期望透過民間投資興建與營運，整合公共運輸、停車空間與商業機能，同時修復並活化基地內歷史建築，帶動中西區及安平門戶周邊整體發展，創造政府與民間合作的雙贏局面。

交通局長王銘德表示，「星鑽交通中心」基地位於中西區民生路二段、近中華西路二段路口，鄰近運河星鑽特區，也是連結市中心與安平的重要節點。市長黃偉哲考量該區具備交通門戶與發展潛力，指示交通局妥善規劃周邊交通環境，打造能滿足日益成長的公共運輸轉乘與停車需求的交通中心。

王銘德指出，該基地目前作為臨時平面停車場使用，面積約1.12公頃。於第一次政策公告後，市府已辦理透地雷達探測及試挖掘作業，調查結果顯示可能存有地下遺構。為降低投資風險、提高民間參與意願，後續如涉及文化資產處置、移置或拆解等相關工作，將由主辦機關負責辦理，相關作業期程亦不納入契約年限計算。

交通局進一步說明，「星鑽交通中心」許可年限為70年，整體規劃以多目標使用為原則，除興建交通中心外，也須整建基地內歷史建築。因應公共運輸轉乘需求，未來須至少規劃2席大客車月台，並滿足基地及周邊停車需求；在商業空間部分，除建築本體可附設外，民間業者也須負責修復基地南側歷史建築「濟生醫院」，規劃作為展覽空間，呈現建築歷史脈絡、延續文化資產價值，並可結合輕食餐飲與店鋪，未來統一交由業者營運管理。

公共運輸處長劉佳峰表示，為讓有意投資的民間業者充分瞭解本案內容，市府將舉辦兩場招商說明會，分別於115年1月21日下午2時，在台南福爾摩沙遊艇酒店國際二、三廳舉行，以及1月22日下午2時，在台北集思北科大會議中心205會議室瑞特廳舉辦，期透過面對面說明與意見交流，廣泛蒐集民間投資人的建議，歡迎有意參與的業者踴躍報名。

交通局提醒，招商相關資訊可至財政部推動促參司網站查詢，或電洽台南市政府交通局（06-2230325，賴小姐）。

星鑽交通中心BOT招商投資

