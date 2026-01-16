一票人搶買蛋撻！肯德基店員曝「只是換塔皮」：爺爺蛋撻不會消失

▲肯德基原味蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）



記者施怡妏／綜合報導

肯德基昨（15）日宣布熱賣28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，引發大批網友崩潰，紛紛衝去門市搶買，擔心以後吃不到，還有人預約晚上6點取餐，等了3小時才拿到，店內滿滿的人潮，都在等著購買蛋撻，直呼「真的是肯德基蛋撻之亂」。就有店員透露，「只是換塔皮而已，沒有消失。」

門市湧現人潮搶買蛋撻



[廣告]請繼續往下閱讀...

肯德基15日在臉書發布聲明稿，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」對此，不少網友怒喊「無法接受」，但也有人推測蛋撻是準備要更換新配方。

店員透露僅更換塔皮 蛋撻不會停售

消息一出，大批人潮到門市搶購蛋撻，一名肯德基店員在Threads發文，「拜託大家今天不用搶蛋撻，只是換塔皮而已，爺爺的蛋撻不會消失，我看我今天會不會帶著笑容下班還是哭臉呢？」另一名店員則透露，新的塔皮改用機器製作，比較酥，但會掉屑屑；舊塔皮則是人工捏的，不會掉屑屑。

另外也有網友在Threads發文，預訂了晚上6點取蛋撻，結果等到晚上9點才拿到，「站到腰超酸的，後面就陸陸續續很多人都退單了，好像也有人說只是換了皮餡而已。」

▲讀者分享肯德基試賣新酥皮蛋撻。（圖／讀者提供）



貼文曝光，網友紛紛表示，「其實換塔皮滿嚴重的⋯⋯很可能直接變一種蛋撻」、「請爺爺不要亂發廣告，而且稍微想一下就知道，主力商品怎麼可能停售」、「以為吃不到了，可以停奇怪的產品，但原味好好留著拜託」、「怎麼可能下架主打商品，想也知道是改版」。

肯德基經典原味葡式蛋撻，主打163層酥脆塔皮搭配香濃奶蛋內餡，口感外酥內嫩。有讀者透露，去年12月18日在高雄鳳山中山餐廳發現試售的「原味蛋撻酥皮版」，強調導入精準控溫技術，並優化撻皮黃金比例，讓撻皮層次更鮮明，打造千層酥脆口感。