納入蘇貞昌政策恐被酸　侯友宜：英雄所見略同

記者賴于榛／台北報導

新北市長侯友宜17日列席行政院會，再度與行政院長蘇貞昌重逢，兩人握手致意。侯友宜會後表示，蘇貞昌過去提的新北126計畫跟他的青春山海線是一致的，將納入討論，媒體追問擔心政策雷同被網友酸嗎？他則指出，大家看法一致，英雄所見略同，重點是好好地做展現效率。

侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕三都列席行政院17日院會，與院長蘇貞昌、交通部長林佳龍再度上演九合一對決，會後3名市長步行接受媒體訪問，侯友宜牽著鄭文燦的手一度引發現場關注。

三人都強調院會氣氛和諧，侯友宜表示，他和院長其實有十二年的交情，對院長都非常尊重，尤其在這段時間有很多的指導，非常感恩，所以在院會討論事項時也表達了十二萬分的感謝，更在報告有關觀光的時候，特別提出來蘇貞昌曾經提過了新北126計畫，因為與他的青春山海線是一致的，未來將討論納入政策。





為了表達善意，侯友宜說，院會結束的時候他走過去院長握手致意，蘇貞昌也走過來，因此倆個人在中途一起碰面，大家互相致意，「我覺得這是一個中央地方合作的好事」。

至於政見跟蘇貞昌雷同是否擔心被酸，他則強調這些都是他先提的政見，後來蘇貞長也提出類似的，表示大家看法一致，英雄所見略同，重點是好好地做展現效率。

地方建議部分，鄭文燦會中表達觀光基金財源來自機場稅，一年大概五十億，但是只補助國家級風景區，可是桃園沒有國家級風景區未獲補助，希望能有方法補助，減少相對剝奪感，院長則裁示盡速研議彌補。

另外，大台中山手線成為新、後任台中市長交鋒重點，交通部長林佳龍強調一定要蓋，台中市長盧秀燕17日列席行政院會也正面對決，她要求山手線應由中央全額補助且一次核定，當下林佳龍雖無回應但是態度和善，因為鐵路算是中央資產，由地方出資並不合理，「民意會站在台中市這邊」。

▲三人聯合受訪。（圖／記者屠惠剛攝，下同）